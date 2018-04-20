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В Госдуме попросили Минтранс обосновать возможный запрет колясок в метро
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В Госдуме попросили Минтранс обосновать возможный запрет колясок в метро 

Rambler News Service 25 минут назад
Координатор партийного проекта «Единой России» (ЕР) «Крепкая семья», депутат Государственной думы Ольга Окунева обратилась к министру транспорта РФ Максиму Соколову с просьбой обосновать введения возможного запрета на перевозку детей в детских колясках в метро, сообщили в ЕР.
«Мною было направлено официальное обращение на имя министра транспорта России Максима Соколова с просьбой обосновать введение запрета на перевозку детей в детских колясках в метро. Возникает ощущение, что авторы нововведения никогда не ездили с маленьким ребенком в метро и не понимают всех трудностей, с которыми сталкиваются в основном мамы. Введение запрета создаст дополнительные сложности для всех родителей и никак не повысит безопасность пассажиров», — сказала Окунева.
По словам депутата, в адрес партпроекта «Крепкая семья» поступают вопросы и обращения от жителей с возмущением о введении подобного запрета.
«Мы разделяем позицию возмущенных жителей, что данный запрет не повысит безопасность пассажиров в метро, а лишь создаст сложности для родителей с маленькими детьми … Вводя подобные запреты, нужно создавать условия для людей. Возьмите на работу дополнительно сотрудников, и пусть они сопровождают мам с колясками. Мы надеемся, что коллеги из депутатского корпуса поддержат инициативу партпроекта «Крепкая семья» об исключении данного пункта из проекта приказа об утверждении правил пользования метрополитеном», — сказала она.
Ранее RNS сообщало, что Минтранс разработал новые правила пользования метрополитеном. В них, в том числе, содержится запрет пассажирам на перевозку детей в детских колясках.
Минтранс после публикации законопроекта отмечал, что в настоящее время отсутствует единый документ федерального уровня, регулирующий правила пользования метрополитеном. Проект приказа призван унифицировать правила пользования метрополитенами в российских городах.
«Проект документа в настоящее время находится на публичном обсуждении, и по итогам поступивших замечаний и предложений в него могут быть внесены изменения, в том числе касающиеся запретов. В частности, с учетом замечаний общественности будут внесены изменения в перечень мест, в которых запрещена перевозка детей в детских колясках», — сообщали в министерстве.
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Комментарии  Ещё 5 источников 
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