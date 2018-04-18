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Свыше 240 тысяч детей отдохнут летом в лагерях Нижегородской области
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Свыше 240 тысяч детей отдохнут летом в лагерях Нижегородской области 

Newsroom24 30 минут назад
Фото: Newsroom24
Как сообщили агентству новостей Newsroom24 в пресс-службе регионального правительства, об этом заявил и.о. заместителя губернатора Сергей Шевченко.
По его словам, в это число войдут более 34 тысяч детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Как отметил чиновник, в этом году консолидированный бюджет оздоровительной кампании достиг 1,4 млрд рублей, что почти на 115 млн рублей больше, чем в прошлом году, когда он составлял 1,292 млрд рублей.
По состоянию на 16 апреля более 32% заявившихся из 1470 заявившихся лагерей прошли проверку на соответствие требованиям пожарной, санитарно-эпидемиологической и антитеррористической безопасности.
«Все лагеря должны быть готовы к приему детей к 20 мая», — отметил Сергей Шевченко.
По данным министерства образования, науки и молодежной политики региона, в течение года более 95 тысяч детей примут участие в экскурсионных программах и более 60 тысяч — в туристских мероприятиях.
Временно трудоустроят около 34 тысяч детей, в том числе 11 тысяч — через службы занятости населения. В период летней оздоровительной кампании проведут свыше тысячи физкультурно-массовых и спортивных мероприятий.
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