Свыше 240 тысяч детей отдохнут летом в лагерях Нижегородской области

Как сообщили агентству новостей Newsroom24 в пресс-службе регионального правительства, об этом заявил и.о. заместителя губернатора Сергей Шевченко

По его словам, в это число войдут более 34 тысяч детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Как отметил чиновник, в этом году консолидированный бюджет оздоровительной кампании достиг 1,4 млрд рублей, что почти на 115 млн рублей больше, чем в прошлом году, когда он составлял 1,292 млрд рублей.

По состоянию на 16 апреля более 32% заявившихся из 1470 заявившихся лагерей прошли проверку на соответствие требованиям пожарной, санитарно-эпидемиологической и антитеррористической безопасности.

«Все лагеря должны быть готовы к приему детей к 20 мая», — отметил Сергей Шевченко.

По данным министерства образования, науки и молодежной политики региона, в течение года более 95 тысяч детей примут участие в экскурсионных программах и более 60 тысяч — в туристских мероприятиях.

Временно трудоустроят около 34 тысяч детей, в том числе 11 тысяч — через службы занятости населения. В период летней оздоровительной кампании проведут свыше тысячи физкультурно-массовых и спортивных мероприятий.