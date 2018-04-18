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Первоклашки школы № 63 посетили Музей образования
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Первоклашки школы № 63 посетили Музей образования 

Управа района Крылатское города Москвы 25 минут назад
1 «Б» класс школы № 63 района Крылатское посетил Московский музей образования, где дети приняли участие в интерактивной игре «московский первоклассник'.
Музей приглашает юных и взрослых посетителей в интереснейшее путешествие по миру знаний. Здесь есть очень много экспозиций, которые могут заинтересовать посетителей любого возраста — об истории образования, о занимательных науках, об этнографии и многом другом. Представлено немало экспозиций, связанных с космосом и есть выставка для малышей, где они могут познакомиться с букварем в занимательной форме.
А еще в одном выставочном зале можно увидеть замечательные работы учеников, педагогов и художников-профессионалов.
Двери Московского музея образования всегда открыты для посетителей, где постоянно проходит что-нибудь интересное — выставки, лекции, концерты, кинопоказы и литературные вечера.
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