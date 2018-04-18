В Сызрани представили новую методику работы с детьми с ограниченными возможностями

Подход особенный, как и сами дети. В Сызрани прошел мастер-класс, в котором приняли участие воспитатели и психологи, занимающиеся с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Педагогам рассказывали о новых методиках подхода к детям и их родителям. В чем ее уникальность, узнали наши корреспонденты.

Марина Плужник впервые представляет свою авторскую методику коллегам. До этого делилась ею только с родителями своих воспитанников. Практикует ее с 2016 года, провела работы более чем с 80 детьми. Основное направление — развитие памяти, внимания и мышления у подопечных. Много сил уделяется просвещению родителей тонкостям воспитания.

Как это работает, психологи центра «Жемчужина» объясняют на практике. Каждый участник мастер-класса выполняет упражнения для развития разных видов памяти. Педагогам предлагают рисовать фигуры по памяти, раскрасить елочку в определенном порядке и сыграть в «снежный ком».

Выездные мастер-классы уже провели для родителей из Шигонского и Сызранского районов, а также Октябрьска. А саму методику планируют развивать. Для каждой категории детей и родителей будет разрабатываться свой особый комплекс.

Родители детей, которых уже обучают таким образом, в восторге. Особенно их радует, что психологи занимаются не только с воспитанниками, но и с ними. Оказывают поддержку и рассказывают, как нужно упражняться с ребенком дома.

Предстоит большая работа — на территории, которую планирует охватить центр, порядка 700 детей с инвалидностью.