Молодые парламентарии рассказали юным жителям об Интернете

Члены Молодежной палаты Косино-Ухтомского организовали и провели для юных читателей кожуховской библиотеки познавательное мероприятие, в рамках которого рассказали детям много интересных фактах о Всемирной паутине.

Провела мероприятие председатель МП района К. Аветисова. Она поведала ребятам об истории появления Глобальной сети, причинах ее появления, о том, как защитить себя в интернета и много другого.

Особенно детям понравилась история появления слова «спам» — от навязчивой рекламы консервов с одноименным названием.

Среди слушателей были ребята от шести до тринадцати лет. После беседы ведущие проверили, насколько дети усвоили полученные знания, задав каверзные вопросы.

Участники мероприятия получили сладкие призы, а молодые парламентарии отметили хорошую «подкованность» ребят в вопросах Интернета.