Путин подписал закон о повышении уровня безопасности детского отдыха

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости . Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон, направленный на повышение уровня безопасности детского отдыха, соответствующий документ опубликован в среду на официальном портале правовой информации.

Документ предлагает сделать обязательным типовой договор, содержащий исчерпывающую информацию об условиях отдыха ребенка. Такой договор будет главным юридическим фактом начала взаимодействия семьи и организации отдыха детей и их оздоровления.

Кроме того, вводится новая форма общественного контроля за работой органов исполнительной власти субъекта РФ по организации детского отдыха. Региональные правительства должны будут сделать публичным реестр региональных учреждений, обеспечивающих детский отдых, на своих электронных ресурсах.

Предлагается утвердить в регионах список рекомендуемых туристских маршрутов для прохождения организованными группами детей и разместить его на сайте органов исполнительной власти субъектов.