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Социальный кредит на приобретение путевок для детей с минимальной ставкой может появиться в России
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Социальный кредит на приобретение путевок для детей с минимальной ставкой может появиться в России 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Фото: Карельские вести
Заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Елена Афанасьева не исключает появления возможности понятия «социальный кредит» для родителей, в целях приобретения путевок на детский отдых с минимальной процентной ставкой по данному виду кредита. Об этом она сообщила Агентству городских новостей «Москва».
«Это возможно. Вообще, все формы приемлемы для того, чтобы дать возможность ребенку отдохнуть, в том числе социальный кредит для родителей, которые посылают своего ребенка на отдых. Если они не могут сегодня позволить себе взять и скопить определенную сумму денег, значит мы должны предоставить такую возможность под определенные, наименьшие проценты от стоимости определенного кредита», — сказала Е. Афанасьева, комментируя предложение о введения понятия «социальный кредит» для родителей.
По мнению сенатора, процентная ставка социального кредита должна быть минимальной.
«Я думаю, что это должна быть минимальная ставка на уровне как минимум инфляции, но не больше. Иначе смысл социального кредита теряется», — пояснила Е. Афанасьева.
Ранее Агентство стратегических инициатив (АСИ) предложило ввести понятие «социальный кредит» для родителей по приобретению путевок на детский отдых и определить максимальную процентную ставку по данному виду кредита.
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