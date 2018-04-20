Социальный кредит на приобретение путевок для детей с минимальной ставкой может появиться в России

«Это возможно. Вообще, все формы приемлемы для того, чтобы дать возможность ребенку отдохнуть, в том числе социальный кредит для родителей, которые посылают своего ребенка на отдых. Если они не могут сегодня позволить себе взять и скопить определенную сумму денег, значит мы должны предоставить такую возможность под определенные, наименьшие проценты от стоимости определенного кредита», — сказала Е. Афанасьева, комментируя предложение о введения понятия «социальный кредит» для родителей.

По мнению сенатора, процентная ставка социального кредита должна быть минимальной.

«Я думаю, что это должна быть минимальная ставка на уровне как минимум инфляции, но не больше. Иначе смысл социального кредита теряется», — пояснила Е. Афанасьева.