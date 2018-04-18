В России повысили уровень безопасности детского отдыха

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, нацеленный на повышение безопасности детского отдыха. Соответствующий документ опубликован в среду на официальном портале правовой информации.

Документ предлагает сделать обязательным типовой договор, содержащий исчерпывающие сведения об условиях отдыха ребенка.

Кроме того, вводится новая форма общественного контроля за работой региональных властей по организации детского отдыха. Теперь они должны будут сделать на своих электронных ресурсах публичный реестр местных учреждений, обеспечивающих детский отдых, а также реестр рекомендованных туристических маршрутов.

Закон также наделяет родителей правом в электронном виде оперативно сообщать о нарушениях в детских лагерях и в открытом доступе получать ответ от властей.