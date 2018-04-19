В столичном детском саду воспитанники отравились бензином

В одном из детских садов Москвы произошло крупное ЧП. Четверо детей отравились уайт-спиритом и были госпитализированы, их жизни ничего не угрожает, сообщает ТАСС

Фото: Fotolia / santypan Заглавное фото: РИА Новости / Александр Паниотов

Несчастный случай произошёл во вторник, однако в крупные СМИ информация просочилась только сегодня. Воспитательница после занятий физкультуры дала детям попить воды из стакана, находящегося в зоне питания. Спустя время воспитанники почувствовали себя плохо.

Оказалось, что накануне происшествия другая работница учреждения развела из воды и уайт-спирита чистящий раствор, чтобы убрать невыводимые пятна со своей одежды. После промывки вещей женщина забыла стакан в детской комнате.