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В столичном детском саду воспитанники отравились бензином
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В столичном детском саду воспитанники отравились бензином 

Аист на крыше 1 час назад
Фото: Аист на крыше
В одном из детских садов Москвы произошло крупное ЧП. Четверо детей отравились уайт-спиритом и были госпитализированы, их жизни ничего не угрожает, сообщает ТАСС.
Фото: Fotolia / santypan Заглавное фото: РИА Новости / Александр Паниотов
Несчастный случай произошёл во вторник, однако в крупные СМИ информация просочилась только сегодня. Воспитательница после занятий физкультуры дала детям попить воды из стакана, находящегося в зоне питания. Спустя время воспитанники почувствовали себя плохо.
Оказалось, что накануне происшествия другая работница учреждения развела из воды и уайт-спирита чистящий раствор, чтобы убрать невыводимые пятна со своей одежды. После промывки вещей женщина забыла стакан в детской комнате.
Прокуратура начала проверку и пообещала жестокие наказания провинившимся воспитателям. Здоровью детей ничего не угрожает, к концу недели они могут быть выписаны домой.
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