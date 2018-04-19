В столичном детском саду воспитанники отравились бензином 

В одном из детских садов Москвы произошло крупное ЧП. Четверо детей отравились уайт-спиритом и были госпитализированы, их жизни ничего не угрожает, сообщает ТАСС.
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Несчастный случай произошёл во вторник, однако в крупные СМИ информация просочилась только сегодня. Воспитательница после занятий физкультуры дала детям попить воды из стакана, находящегося в зоне питания. Спустя время воспитанники почувствовали себя плохо.
Оказалось, что накануне происшествия другая работница учреждения развела из воды и уайт-спирита чистящий раствор, чтобы убрать невыводимые пятна со своей одежды. После промывки вещей женщина забыла стакан в детской комнате.
Прокуратура начала проверку и пообещала жестокие наказания провинившимся воспитателям. Здоровью детей ничего не угрожает, к концу недели они могут быть выписаны домой.