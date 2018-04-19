C 1-го мая вырастут материнские пособия 

С первого мая часть материнских пособий вырастет. Причиной тому будет внеочередное поднятие минимального размера оплаты труда, сообщает «Детстрана».
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Все виды господдержки, которые рассчитываются исходя из размера МРОТ, будут проиндексированы. Среди них: единовременные выплаты при рождении ребёнка и ежемесячные пособия по уходу за младенцем до полутора лет.
Кроме того, финансирование опекунов и усыновителей также возрастёт.
Так, единовременное пособие при рождении ребёнка увеличится с 16350 рублей до 16759. Минимальное ежемесячное пособие на малыша будет проиндексировано с 3795 рублей до 4465.
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