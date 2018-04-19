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C 1-го мая вырастут материнские пособия
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C 1-го мая вырастут материнские пособия 

Аист на крыше 35 минут назад
Фото: Аист на крыше
С первого мая часть материнских пособий вырастет. Причиной тому будет внеочередное поднятие минимального размера оплаты труда, сообщает «Детстрана».
Depositphotos Anton/Lozovoy
Заглавное фото: Love What Matters
Все виды господдержки, которые рассчитываются исходя из размера МРОТ, будут проиндексированы. Среди них: единовременные выплаты при рождении ребёнка и ежемесячные пособия по уходу за младенцем до полутора лет.
Кроме того, финансирование опекунов и усыновителей также возрастёт.
Так, единовременное пособие при рождении ребёнка увеличится с 16350 рублей до 16759. Минимальное ежемесячное пособие на малыша будет проиндексировано с 3795 рублей до 4465.
Читайте наши практически советы касательно пособий: Как получить доплаты на первого и второго ребенка для малоимущих семей
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