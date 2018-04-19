Школьников предложили массово отправлять к психиатрам из-за «Колумбайнов»

Клинический психолог Леона Овчинникова выступила с инициативой усиления психоневрологического контроля за детьми и подростками в российских школах ради избавления от кровавых трагедий, когда «проблемные» ученики пытаются убить учителей и сверстников.

«На мой взгляд, необходимо усилить диспансерный психоневрологический контроль за детьми и подростками. Особенно важно это в возрасте 10−15 лет. Ежегодная проверка психиатрии и неврологии детей не должна носить формальный характер: врачи должны реагировать на жалобы учителей и родителей. Последние могут говорить, мол, да, у данного ученика проблемы, девиации, которые с возрастом пройдут. Не пройдут», — заявила Овчинникова газете «Взгляд»

По ее словам, в школах недостаточно работы психологов и туда нужно дополнительно направить медицинских работников, причем взаимодействие со школьниками должно быть систематическим, так как педагоги и родители не смогут решить такого рода проблемы самостоятельно.

«Приглашенные специалисты могут провести тесты в классах, это несложно, они проведут собеседования с учителями, детьми. Главное делать это систематично, только так можно увидеть всю картину целиком. После этого можно поставить детей на психологический учет и отслеживать, это депрессивный ребенок или изгой, это кропотливая работа», — подчеркнула Овчинникова.

«Современные школьники — дети родителей, чье детство пришлось на непростые 80−90-е. Отсюда у некоторых могут быть проблемы с культурой и непонимание того, как воспитывать детей. Важно занимать детей. Это уже тема не врачей, а педагогов. Спорт поможет направить агрессию в нужное русло. Макаренко же смог найти слова для этих вшивых беспризорников? И многие из них стали достойными людьми в результате правильного воспитания. Но тут возникает уже кадровый вопрос», — заключила психолог.

Как сообщал «Ридус», накануне учащийся коррекционного класса школы в Стерлитамаке (Башкирия) Артем Т. напал с ножом на учителя и одноклассников, а затем поджег образовательное учреждение. У юноши были особенности в развитии, и школьники часто дразнили его и жестоко издевались.

Позже выяснилось, что Артем был поклонником «Колумбайна» — опасной субкультуры, которая сформировалась после вооруженного нападения двух американских подростков на свою школу в штате Колорадо в 1999 году, в результате которого погибли 13 человек и были ранены еще 23. После этого нападавшие покончили с собой, тоже самое пытался сделать и Артем. Все признаки увлечения «Колумбайном» были у Артема на его странице в социальной сети «ВКонтакте», так что трагедию можно было предотвратить.

До случая в Стерлитамаке в России произошли схожие инциденты в образовательных учреждениях Москвы, Улан-Удэ, Перми, поселка Смольное Челябинской области и подмосковной Ивантеевки.