На Ямале введут наказание для тех, кто отвечает за пребывание детей в сомнительных местах

На Ямале хотят ввести ответственность для юридических лиц за пребывание детей на территории их объектов. Таким образом, в региональный закон вернуться исчезнувшие нормы о комплексной системе защиты детей в общественных местах, в том числе и в ночное время.

«Если ребенок находится с родителями, то в этом случае за ненадлежащее исполнение своих обязанностей к родителям могут быть применены нормы Семейного кодекса. Для юридических лиц, например, если ребенок находится на территории баров или ресторанов, ответственность не предусмотрена. Мы снова возвращаем эту норму в наш закон, предусматривая для должностных лиц административную ответственность за пребывание детей в непредусмотренных для них местах, в том числе и в ночное время», — прокомментировала заместитель председателя Законодательного Собрания ЯНАО Елена Зленко

Она пояснила, что новые нормы вызывают вопросы, связанные с регулирующим воздействием на бизнес. Концепция законопроекта поступит в соответствующие департаменты для оценки.

«Учитывая, что жизнь ребенка подвержена различным рискам, сегодня необходимо говорить о комплексной системе защиты, именно поэтому так важны эти поправки в закон. Мы предлагаем распространить ответственность и на управляющие компании, и на должностных лиц, сопровождающих детей в поездках и на транспорте», — подчеркнула депутат.

Концепция закона готова. Законопроект будет вынесен на первое чтение после получения всех экспертиз и заключений.