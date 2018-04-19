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В Башкирии мачеха, избивавшая семилетнего ребенка, получила условный срок
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В Башкирии мачеха, избивавшая семилетнего ребенка, получила условный срок 

ufa1.ru 2 часа назад
Фото: ufa1.ru
В Учалах осудили 30-летнюю местную жительницу. Женщину обвинили в истязании несовершеннолетнего ребенка.
По версии следователей, она с сентября по ноябрь прошлого года жестоко обращалась с сыном супруга. Мачеха била семилетнего мальчика. Синяки и царапины заметила бабушка ребенка. Она и пошла в полицию с жалобами на нерадивую мать.
— Подсудимая признала вину. Суд учел, что у женщины есть родной маленький ребенок, к тому же она беременна. В итоге ее приговорили к четырем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на три года, — рассказали в следкоме Башкирии.
Сейчас мальчик проживает с отцом.
Омбудсмен по правам ребенка в республике Милана Скоробогатова напомнила, что дети, нуждающиеся в добром слове, защите и помощи, могут позвонить ей в приемную по телефону: (347) 280-85-25 или обратиться к правозащитникам через официальный сайт.
— О любой своей проблеме дети могут рассказать по телефону детской горячей линии: 8-800-2000-122. Побои в семье или несчастная первая любовь — консультанты горячей линии дадут ответ на любой вопрос, поддержат ребенка и не оставят справляться со сложной ситуацией в одиночку.
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