В Башкирии мачеха, избивавшая семилетнего ребенка, получила условный срок

В Учалах осудили 30-летнюю местную жительницу. Женщину обвинили в истязании несовершеннолетнего ребенка.

По версии следователей, она с сентября по ноябрь прошлого года жестоко обращалась с сыном супруга. Мачеха била семилетнего мальчика. Синяки и царапины заметила бабушка ребенка. Она и пошла в полицию с жалобами на нерадивую мать.

— Подсудимая признала вину. Суд учел, что у женщины есть родной маленький ребенок, к тому же она беременна. В итоге ее приговорили к четырем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на три года, — рассказали в следкоме Башкирии.

Сейчас мальчик проживает с отцом.

Омбудсмен по правам ребенка в республике Милана Скоробогатова напомнила, что дети, нуждающиеся в добром слове, защите и помощи, могут позвонить ей в приемную по телефону: (347) 280-85-25 или обратиться к правозащитникам через официальный сайт.

— О любой своей проблеме дети могут рассказать по телефону детской горячей линии: 8-800-2000-122. Побои в семье или несчастная первая любовь — консультанты горячей линии дадут ответ на любой вопрос, поддержат ребенка и не оставят справляться со сложной ситуацией в одиночку.