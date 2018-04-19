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Ямальские семьи не спешат получать пособие за первенца. Возможно, просто не знают
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Ямальские семьи не спешат получать пособие за первенца. Возможно, просто не знают 

ИА Север-Пресс 1 час назад
Фото: ИА Север-Пресс
Заместитель председателя Законодательного Собрания ЯНАО Елена Зленко призвала органы соцзащиты активнее рассказывать о новой льготе — ежемесячном пособии за первого ребенка.
«Абсолютно каждая семья, планирующая детей, должна знать как о существующих мерах поддержки, так и о новых. Депутатский корпус при возникновении таких вопросов всегда информирует жителей на приемах граждан по личным вопросам», — подчеркнула депутат.
Напомним, с 1 января 2018 года государство ввело новый вид выплат семьям с детьми — ежемесячное пособие на первого ребенка до 1,5 лет. Размер выплат зависит от субъекта РФ и равен региональному прожиточному минимуму на ребенка. Пособие носит адресный характер и выплачивается только семьям, где среднедушевой доход не превышает 1,5 регионального прожиточного минимума трудоспособного населения. Ежемесячная выплата назначается сроком на 1 год.
За пособием имеют право обратиться только граждане РФ, у которых первый ребенок родился или был усыновлен в 2018 году и позже. Если ребенок появился даже в конце декабря 2017 года, то право на выплату не возникает.
Несмотря на возможность получить существенную прибавку к семейному бюджету — размер выплаты в регионе составляет 15897 рублей, многие ямальские семьи не спешат воспользоваться этим правом. По состоянию на 17 апреля 2018 она назначена 84 семьям.
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