«Ведогонь-театр» покажет спектакль в северной столице

«Ведогонь-театр» выступит со спектаклем «Умная собачка Соня» в рамках XV Всероссийского фестиваля театрального искусства для детей «Арлекин».

Российская Национальная театральная премия «Арлекин» является профессиональной и присуждается за творческие достижения в области театрального искусства для детей и подростков.

Всероссийский фестиваль театрального искусства для детей «Арлекин» проводится ежегодно на базе Санкт-Петербургского государственного детского музыкального театра «Зазеркалье» в течение третьей-четвертой недели апреля и представляет наиболее значительные работы в области театрального искусства для детей и подростков.

«Умная собачка Соня» «Ведогонь-театра» — это спектакль-мультфильм для детей и их родителей, который рассказывает о приключениях «королевской дворняжки».

Сюжет таков: однажды Иван Иваныч Королев обнаружил за порогом квартиры небольшую собачку Соню. Он любил животных и часто подкармливал их сосисками, поэтому решил приютить ее. Героиня спектакля постоянно попадает в веселые истории и учится чему-то новому и полезному.

В основе постановки лежит творчество детского поэта Андрея Усачева . Благодаря необычному художественному решению спектакль становится похож на мультфильм: световой проектор моментально меняет декорации, и персонажи мгновенно перемещаются из одного помещения в другое.

«Ведогонь-театр» выступит на сцене детского музыкального театра «Зазеркалье» 25 апреля вне конкурсной программы.