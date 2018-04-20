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«Ведогонь-театр» покажет спектакль в северной столице
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«Ведогонь-театр» покажет спектакль в северной столице 

Префектура Зеленоградского административного округа 1 час назад
Фото: Префектура Зеленоградского административного округа
«Ведогонь-театр» выступит со спектаклем «Умная собачка Соня» в рамках XV Всероссийского фестиваля театрального искусства для детей «Арлекин».
Российская Национальная театральная премия «Арлекин» является профессиональной и присуждается за творческие достижения в области театрального искусства для детей и подростков.
Всероссийский фестиваль театрального искусства для детей «Арлекин» проводится ежегодно на базе Санкт-Петербургского государственного детского музыкального театра «Зазеркалье» в течение третьей-четвертой недели апреля и представляет наиболее значительные работы в области театрального искусства для детей и подростков.
«Умная собачка Соня» «Ведогонь-театра» — это спектакль-мультфильм для детей и их родителей, который рассказывает о приключениях «королевской дворняжки».
Сюжет таков: однажды Иван Иваныч Королев обнаружил за порогом квартиры небольшую собачку Соню. Он любил животных и часто подкармливал их сосисками, поэтому решил приютить ее. Героиня спектакля постоянно попадает в веселые истории и учится чему-то новому и полезному.
В основе постановки лежит творчество детского поэта Андрея Усачева. Благодаря необычному художественному решению спектакль становится похож на мультфильм: световой проектор моментально меняет декорации, и персонажи мгновенно перемещаются из одного помещения в другое.
«Ведогонь-театр» выступит на сцене детского музыкального театра «Зазеркалье» 25 апреля вне конкурсной программы.
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