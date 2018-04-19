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Дети Донбасса: сон под свист пуль и мечты о мире и здоровье для близких
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Дети Донбасса: сон под свист пуль и мечты о мире и здоровье для близких 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Дети, которые живут практически в закрытых районах Донбасса и каждый день лицом к лицу сталкиваются с войной, нуждаются в помощи неравнодушных людей.
Поселок Гольмовский, Зайцево, Коминтерново, город Докучаевск, Горловка — жизнь в этих «серых зонах» означает умение определять, из какого оружия по ним открывается огонь со стороны ВСУ.
«Мы сейчас идем по моей улице, где всего лишь осталось два дома. Мой, где сейчас я живу и соседский. Если стреляют танки, они очень громко стреляют. Если стреляет «Град», то он может без остановки стрелять. Пока снаряды не закончатся. Если стреляет автомат, то он так «пиу-пиу-пиу», и прекратил. Он не менее где-то трех-четырех снарядов пускает, и все», — рассказывает девочка Марина.
Дети проживающих в этих районах семей привыкли засыпать под свист пуль по вечерам, укрываться от минометного огня в подвалах, ходить в школу по дорогам, которые ежедневно обстреливаются. Дети рассказывают, что им ничего не хочется так сильно, как мира и здоровья близких.
«Мы живем хорошо. Мама, бабушка не болеют, это самое главное. Но очень хочется мира. Очень. Чтоб не стреляли, чтоб дома не рушили, чтоб дети не умирали. Еще, чтоб каждый день не молились перед иконками, чтобы не дай Бог не убило. Не завалило и так далее», — говорит девочка Маша.
О взрослой войне — детскими глазами, в специальном репортаже «Дети Донбасса», который будет показан в эфире телеканала «Звезда» в четверг, 19 апреля, в 23.10.
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