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Если танки, то громко, если «Град» — без остановки, автомат — «пиу-пиу»: страшная реальность детей Донбасса
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Если танки, то громко, если «Град» — без остановки, автомат — «пиу-пиу»: страшная реальность детей Донбасса 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
О взрослой войне — детскими глазами в специальном репортаже «Дети Донбасса», который будет показан в эфире телеканала «Звезда» в четверг, 19 апреля, в 23:10.
Жить в «серых зонах» Донбасса до сих пор — это уметь выживать, понимать по звуку, из какого оружия по тебе стреляют бойцы ВСУ. Особенно тяжело засыпать, если ты — ребенок, а детей здесь много — уехать и покинуть свои дома смогли далеко не все.
В поселке Зайцево воронки от снарядов для детей — привычное дело. Этот населенный пункт ВСУ накрывают каждую ночь из 152 калибра. Страшная реальность такова, что даже самые маленькие жители уже давно научились определять, из чего по ним открывают огонь.
«Если танки — они очень громко стреляют. Если стреляет «Град», то он может без остановки, пока снаряды не закончатся. Если автомат, то он вот так: «пиу-пиу» и прекратил», — рассказывает одна из живущих тут девочек.
Свист пуль в Зайцево за обстрел не считается. Пока не начинается минометный огонь, можно считать, что все спокойно и жизнь продолжается. Здесь остались те, кому просто некуда ехать…
«Живем хорошо…мама, бабушка не болеют, это самое главное. Но очень хочется мира…очень… Чтобы не стреляли, чтобы дома не рушились, чтобы дети не умирали, чтобы каждый день не молились перед иконками, чтобы не убило, не завалило…», — добавляет ребенок.
О взрослой войне — детскими глазами в специальном репортаже «Дети Донбасса», который будет показан в эфире телеканала «Звезда» в четверг, 19 апреля, в 23:10
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