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Число пациентов детской хирургии в России увеличилось на 13% за пять лет
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Число пациентов детской хирургии в России увеличилось на 13% за пять лет 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. В детской хирургии за последние 5 лет произошли существенные изменения, несмотря на увеличение количества пациентов детской хирургии на 13%, послеоперационная летальность снизилась более чем на 27%, сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на симпозиуме детских хирургов.
"За последние 5 лет произошло существенное изменение — число пациентов, которые проходят через детскую хирургию ежегодно, существенно увеличилось, если сравнивать 2013 год с 2017, то более чем на 13%. Но послеоперационная летальность снизилась более чем на 27% в нашей стране, я имею в виду детскую хирургию", — сказала Скворцова.
Министр добавила, что в детской хирургии произошли существенные качественные изменения. Ведущие профессора, академики, члены-корреспонденты подготовили 77 клинических рекомендаций по детской хирургии.
"Фактически, в виде алгоритмов диагностики, лечения и реабилитации прописали все лучшие научно-обоснованные данные, что сейчас уже приняло цифровой формат и переведено в электронные рубрикаторы с системами быстрого поиска необходимой информации для врачей, работающих на всей территории страны", — пояснила Скворцова.
Именно благодаря этим рекомендациям и снизилась послеоперационная летальность в детской хирургии.
"У нас увеличилась доля высокотехнологичной детской хирургии ", — рассказала Скворцова.
Она отметила, что область детской хирургии остается очень привлекательной для выпускников медицинских вузов. За 5 лет число детских хирургов в стране увеличилось более чем на 18%, сейчас это более 3,3 тысячи специалистов, отметила министр.
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