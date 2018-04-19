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Скворцова: доля высокотехнологичной медпомощи в детской хирургии выросла почти в 2,5 раза
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Скворцова: доля высокотехнологичной медпомощи в детской хирургии выросла почти в 2,5 раза 

ТАСС 43 минуты назад
МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Послеоперационная летальность в детской хирургии снизилась почти на треть, а доля оказываемой в этой области высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП) за пять лет выросла почти в 2,5 раза. Об этом сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова в четверг на Российском симпозиуме детских хирургов.
"Увеличилась доля ВМП в детской хирургии от 2,2 до 2,4 раза", — сказала министр.
За последние пять лет в детской хирургии в РФ произошли существенные изменения. Создана фетальная и неонатальная хирургия, послеоперационная летальность снизилась более чем на 27%, а число детских хирургов в РФ выросло на 20%, добавила она.
"Число пациентов, которые прошли через детскую хирургию, существенно увеличилось. Если сравнивать 2012 год с 2017-м, то более чем на 13%", — добавила она.
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