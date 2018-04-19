Как отличить хорошего педиатра от плохого

Обычно мысли о поисках детского доктора возникают тогда, когда не устраивает участковый в районной поликлинике. Это очень распространённая история. Гораздо обиднее, если не понравился врач в платной клинике. Однако прежде, чем искать нового доктора, проанализируйте, так ли плох старый. Может, это только ваше субъективное мнение? Оценить профессионализм медика можно по следующим пунктам.

Хороший врач воспитан

Бывают, конечно, исключения, и встречаются педиатры от Бога со скверным характером. Случается, что у хорошего врача плохое настроение. Но в большинстве случаев правильный доктор будет вести себя тактично и вежливо. Если же он разговаривает пренебрежительно, хамит, даёт оценку вашим словам и действиям, переходит на личности, — это повод не только отказаться от его услуг, но и сообщить руководству клиники.

Хороший врач любит детей

И умеет с ними ладить: разговаривает, шутит, веселит, отвлекает и создаёт непринуждённую обстановку. Если доктор смотрит на ваше чадо как на таракана в раковине, встаёт вопрос: а зачем он вообще стал педиатром?

Хороший врач аккуратен

Ходит в чистой одежде, моет руки перед осмотром, не обедает на рабочем месте. К слову, по состоянию рабочего стола специалиста вполне можно судить о порядке в его голове. Правильный доктор будет осторожно осматривать малыша, никогда не сделает ему больно. И, конечно, не потеряет вашу медицинскую карту.

Хороший врач всё помнит

Или педантично записывает, чтобы не забыть. Понятно, что пациентов может быть очень много — в лицо всех не упомнишь. Но, если педиатр в пятый раз упорно посылает вас на прививки, которые вы уже давно сделали, есть повод задуматься.

Хороший врач выслушает

Поинтересуется, что вас беспокоит, задаст наводящие вопросы. Даже если время приёма ограничено, доктор вежливо попросит остановиться на наиболее важных моментах и не будет грубо перебивать вас, ведь ему важно узнать все детали развития ребёнка, проследить течение заболевания, чтобы поставить верный диагноз.

Хороший врач осмотрит

Если доктор во время приёма разговаривает с вами из противоположного угла кабинета и не удосужился даже бросить взгляд на маленького пациента, это абсолютный непрофессионализм. С чем бы вы ни обратились: сопли, сыпь, боли и прочее, — без осмотра невозможно даже предположить, что это за болезнь.

Хороший врач направит на анализы

Конечно, есть болезни, для определения которых никакие анализы не нужны: например, ветрянка, корь, ОРЗ или гнойный конъюнктивит. Однако, если речь идет о более сложных заболеваниях или у доктора есть сомнения, он обязательно направит на анализы и только по их результатам поставит диагноз. Если педиатр-экстрасенс выявил дисбактериоз или поллиноз, лишь взглянув на карапуза или пощупав его, лучше сходить к ещё одному специалисту.

Хороший врач — специалист широкого профиля

Задача педиатра — не только измерить вес и рост ребёнка, но и при необходимости направить его к другим врачам. А значит, детский доктор должен обладать достаточными знаниями во многих областях медицины. Если в разговоре с вами врач упоминает о связях разных систем и органов человека, о влиянии их друг на друга, сообщает какие-то факты из более узких медицинских дисциплин — значит, перед вами настоящий профи.

Хороший врач идёт в ногу со временем

Он не предложит перевести малыша на искусственное вскармливание или капать грудное молоко в глаза и нос, не пропишет стрептоцид и супрастин, не будет пичкать ребёнка антибиотиками почём зря.

Хороший врач назначит лечение

Если, конечно, оно нужно. А назначив, пропишет дозировки и правила приёма лекарств. Сверьте его рекомендации с тем, что написано в инструкции препарата: если расхождений нет или они минимальны, такому доктору можно доверять.

В заключение стоит сказать, что типичная ошибка многих родителей — недоверие к педиатрам, которые говорят, что ребёнок абсолютно здоров. Как же так? Неужели у него нет болезней? Совсем-совсем? Если при этом кроху ничто не беспокоит, значит, он и правда здоров — просто порадуйтесь.

Другая крайность — обвинять врачей, которые нашли заболевание у малыша, казавшегося здоровым. Если сомневаетесь в диагнозе, разрешить вопрос помогут анализы или консультация другого доктора. Но это вовсе не означает, что первый педиатр — не профессионал.