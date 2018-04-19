Партпроект «Единой России» проведет мониторинг соблюдения правил пожарной безопасности в детских лагерях

Партийный проект «Единой России» «Народный контроль» проведет в регионах мониторинг состояния детских лагерей, в ходе которого особое внимание будет уделено соблюдению правил пожарной безопасности. Об этом сообщила пресс-служба партии.

«Уже в мае стартует летняя оздоровительная кампания детского отдыха. Территория, которая отвечает за детство, должна быть предметно исследована нашими общественниками. И «Народный контроль» оставаться в стороне просто не имеет права», — заявила федеральный координатор партпроекта «Народный контроль», депутат Госдумы Анна Кувычко , которая цитируется в сообщении.

По ее словам, многие регионы к такой работе уже приступают. «Необходимо провести мониторинг обстановки в детских зонах отдыха, в наших детских лагерях. При этом обратите внимание на очень важный блок, который отвечает за соблюдение правил пожарной безопасности», — сказала она, призвав регионы отнестись к этой работе ответственно, максимально захватив территории, которые отвечают за детский отдых и оздоровление.

Она также сообщила, что с начала года во исполнение указа президента РФ «Народный контроль» создал и начал развивать новое направление — «Территория детства». «Активисты „Народного контроля“ вместе с представителями Роспотребнадзора выходили в детские сетевые магазины и более мелкие торговые точки для того, чтобы удостовериться, что наши дети получают безопасную продукцию в виде игрушек», — подчеркнула она.

Она сообщила, что в Московской, Владимирской, Оренбургской, Волгоградской областях и Череповце уже выявлены факты нарушений при реализации детских игрушек. «Непосредственно в Волгограде мы приобрели несколько игрушек и передали их на лабораторные испытания, по результатам которых получили заключение об их соответствии требованиям техрегламента Таможенного союза, однако были вопросы по маркировке этих товаров. Также в ходе рейдов мы выявляли закономерности, когда сертификаты есть, но они не относятся к той группе товаров, на которую они предоставлены. На это я прошу обращать ваше внимание и сверять номера сертификатов с базами Росаккредитации. Все это мы делаем вместе с представителями Роспотребнадзора», — сказала А. Кувычко.

По ее словам, кроме безопасности детских игрушек «Народный контроль» планирует в ближайшее время заняться исследованием детской одежды на предмет качества и соответствия всем необходимым нормам.