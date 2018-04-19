В Псковском районе первому ребёнку-«подкидышу» назначена социальная пенсия

В Псковском районе одному ребёнку, оба родителя которого неизвестны, впервые назначена социальная пенсия — об этом сообщает официальный сайт муниципалитета. Это стало возможным после того, как 2018 года в России введен новый вид пенсии — социальная пенсия детям, оба родителя которых неизвестны. Для назначения такой социальной пенсии необходимо предъявить свидетельство о рождении, в котором отсутствуют сведения об обоих родителях, или документ органа записи актов гражданского состояния, содержащий необходимые сведения. Обращение за назначением пенсии осуществляется через законного представителя такого ребенка. Несовершеннолетний, достигший возраста 14 лет, вправе обратиться за установлением пенсии самостоятельно. Отметим, в Псковской области первые соцпенсии семерым детям, родители которых неизвестны, были назначены в марте, об этом сообщал Пенсионный фонд РФ. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».