Школьница внезапно умерла в Новосибирской области

В межрайонном Следственном комитете сообщили, что материалов по случаю смерти ребенка в школе-интернате к ним пока не поступало. И если в смерти девочки нет криминала, то правоохранительные органы этим заниматься не будут. У жителей микрорайона, где находится школа, отношение к интернату и местным ученикам неоднозначное.

«За здешними детьми, считаю, нужен глаз да глаз, — говорит молодой человек по имени Сергей. — Их постоянно нужно контролировать, иначе вырастут хулиганы. Ведь в интернат из благополучных семей не попадают. Попадают, когда родители прав лишены, потому что спиртным увлекаются. Или же когда беда случилась — то есть родители в аварии погибли».

«Удивляет, откуда у людей такое негативное отношение к ребятишкам из интерната. Ну почему их надо считать трудными подростками или хулиганами, — возмущается еще один хозяин дома, расположенного по соседству, по имени Виктор. — Да они такие же обычные дети, как и все. Только вот случилось так, что без семьи остались, и о них государство заботится. Им бы больше участия что ли, хорошего отношения. Вот это гораздо важнее».

Сейчас в школе-интернате Куйбышева учится 206 воспитанников. Организован подвоз детей из близлежащих сел Куйбышевского района: Мангазерка, Старогребенщиково, Малинино. К тому же здесь учатся и те, кто проживает в микрорайоне и ранее посещал школу №2. Однако после перевода на одну смену школа №2 не смогла принять всех желающих.