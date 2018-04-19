Алтайские следователи рассказали о причинах ухода детей из дома

Конфликты в семье, нежелание учиться и синдром бродяжничества чаще всего становились причинами ухода детей из дома. Об этом во время брифинга 19 апреля сообщил Евгений Долгалев , руководитель СУ СКР по Алтайскому краю.

В I квартале 2018 года в Алтайском крае было объявлено в розыск 311 несовершеннолетних (на 76 детей больше, чем годом ранее). «Мы стараемся остро и оперативно на эти вещи реагировать, хотя мы понимаем, что там в подавляющем большинстве случаев дети живы. Они ведут активность в соцсетях, отвечают на телефонные звонки. Мы прилагаем массу усилий, чтобы закрыть этот вопрос, вернуть ребенка в семью», — сказал Евгений Долгалев.

Справка

По данным ИЦ ГУ МВД по Алтайскому краю, в 2017 году в розыске находилось 1300 несовершеннолетних, по 4 сообщениям о пропаже были возбуждены уголовные дела. Местонахождение всех пропавших установлено. Фактов сексуального насилия в отношении разысканных не установлено.