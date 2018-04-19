«Дианины дети» расскажут правду о подвиге великого врача

Эксперты подчеркивают, что истина о героической жизни доктора незаслуженно долго томилась на задворках истории, а ситуация только сейчас начинает исправляться. Так, режиссер Сладжана Зарич при поддержке Радио и телевидения Республики Сербской сняла документальный фильм о Будисавлевич, который впервые демонстрируется в Баня-Луке в рамках проходящих здесь «Дней памяти», когда сербы вспоминают своих детей, ставших жертвами внешних агрессоров в XX веке, в том числе и со стороны НАТО

"Мы говорим о 20 тысячах детей, убитых в Ясеноваце (система «лагерей смерти», созданная усташами в 60 киллометрах от Загреба в мае 1941 года — прим. «РГ»), и это число могло быть значительно больше, если бы не было Будисавлевич и ее соратников, которые буквально вытаскивали детей из Ясеноваца и спасали им тем самым жизни", — говорит Зарич, добавляя, что картина снималась в Республике Сербской, Сербии, Австрии, Хорватии.

В фильме рассказывается история Добрилы Куколь, которая в десятилетнем возрасте оказалась в лагере смерти. Женщина вспоминает, что ее с мамой отделили от отца и брата, которых она никогда больше не видела, и как она впервые столкнулась со зверством усташей: «Один их них отобрал грудного ребенка у матери, нанизал его на саблю и бросил псам, а женщина, бросившаяся защищать свое чадо, также завершила свою жизнь в канаве». «В один из дней нас построили. От мамы я услышала, что нас ведут к какой-то женщине, которая работает в »Красном кресте" . Позднее я узнала, что это была Диана", — отметила Куколь, сообщив, что стараниями Будисавлевич она была передана в приемную семью, где ее родителями стали хорват и венгерка.

Доктор Милутин Вучковац семилетним ребёнком оказался в лагере и остался жив только благодаря действиям Дианы Будисавлевич. Он уверен, что ее подвиг заслуживает Нобелевской премии. «Я смотрел, как умирают мои ровесники, промерзшие, голодные. Только когда был опубликован „Дневник“ я узнал, что в Ябланац приезжала Диана Будисавлевич. Она многим помогла спастись. То, что я ребенком смотрел смерти в глаза, позже помогло мне исполнить желание отца: поступить на медицинский факультет и посвятить свою жизнь другим. Став гинекологом, я помог родиться тысячам детей. А крик новорожденного ребенка всегда отличу от тех криков, которые слышал тогда, семилетним ребенком. Сегодня я счастливый человек».

Напомним, что в Республики Сербской с 17 по 19 апреля проходят акции под названием «Дни памяти», а их лейтмотивом является лозунг — «Каждый ребенок — это небо на земле». В рамках мероприятий особое место отводится воспоминаниям об этой уникальной женщине — Диане Будисавлевич, чей жизненный путь должен служить примером мужества и добродетели.

История нашей героини такова. Диана родилась 15 января 1891 года в Инсбруке (Австро-Венгрия) в известной семье Обексер. Спустя два года после замужества (супруг — Юлий Будисавлевич, этнический серб, врач) в 1919 году Диана оказалась на Балканах и жила в Загребе.

В апреле 1941 году Югославия оказалась захвачена фашистскими войсками и их пособниками — усташами, осуществлявшими геноцид сербов, евреев и цыган, создав многочисленные концентрационные лагеря в Хорватии. В декабре 1941-го Диана организовала системную работу по спасению детей и женщин в различных концлагерях на территории Югославии, в том числе и в печально известном Ясеноваце. Она умело использовала свои австрийские корни, авторитет и влияние мужа для создания каналов переправки детей из лагерей смерти в Австрию, где их затем усыновляли. В этой акции погибло 11 ее помощников, но она вошла в историю как самая крупная такого рода акция по спасению во время Второй Мировой войны.

"Я исходила из того, что не считаю свою жизнь более ценной, чем жизни безвинно страдающих, и у меня есть возможность им помочь, при этом, прежде всего, имею в виду детей, моя жизнь была достаточно богатой и я приму события такими, какими они будут", — писала Диана в дневнике, который вела с 23 октября 1941 года.