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Космические картины нарисуют в Доме творчества на Зеленоградской
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Космические картины нарисуют в Доме творчества на Зеленоградской 

Управа района Ховрино города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Ховрино города Москвы
Мастер-классы по рисунку «Космонавтом быть хочу!», приуроченные ко Дню авиации и космонавтики, пройдут 11 апреля в Доме творчества «Ховрино» на Зеленоградской улице. Об этом рассказали в администрации ДТ.
— Участники мастер-классов создадут картины в живописной технике. Мастер-класс для детей от трех до шести лет пройдет в 16.00 по адресу: ул. Зеленоградская, д. 35, корп. 2, а для детей старше шести лет — в 13.00 по адресу: ул. Зеленоградская, д. 17, корп. 1, — уточнили в ДТ.
Вход свободный, без предварительной записи. (то)
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