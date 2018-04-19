Космические картины нарисуют в Доме творчества на Зеленоградской

Мастер-классы по рисунку «Космонавтом быть хочу!», приуроченные ко Дню авиации и космонавтики, пройдут 11 апреля в Доме творчества «Ховрино» на Зеленоградской улице. Об этом рассказали в администрации ДТ.

— Участники мастер-классов создадут картины в живописной технике. Мастер-класс для детей от трех до шести лет пройдет в 16.00 по адресу: ул. Зеленоградская, д. 35, корп. 2, а для детей старше шести лет — в 13.00 по адресу: ул. Зеленоградская, д. 17, корп. 1, — уточнили в ДТ.

Вход свободный, без предварительной записи. (то)