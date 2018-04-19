Аист дарит надежду. Праздник, который помогает обрести свою семью

В Москве состоялось традиционное мероприятие «День аиста». Оно проводится ежегодно с целью устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семьи.

В этом году в нем приняли участие 23 центра содействия семейному воспитанию и тысячи москвичей, желающих взять ребенка в свою семью.

— Большинство этих детей с особенностями развития, — говорит директор Центра содействия семейному воспитанию «Центральный» Татьяна Телегина

В центре семейного воспитания ребята разделены на группы по возрасту.

На одну группу, в которой не больше восьми детей, приходится трое воспитателей. Также есть педагоги, занимающиеся разносторонним развитием и реабилитацией детей.

— Наша задача — подготовить ребенка к жизни в приемной семье или к возвращению в родную, — поясняет Татьяна Телегина.

Всего в центрах содействия семейному воспитанию Москвы проживают 1636 детей. По словам главы столичного Департамента труда и социальной защиты населения Владимира Петросяна, в Москве создана сеть организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

— Отмечу, что буквально недавно таких учреждений было 47, а сейчас уже 26. Сегодня 92 процента детей-сирот воспитываются в семьях. В этом заслуга наших коллективов, школ приемных родителей и, конечно, людей, которые стали чаще брать их в свою семью.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Алла Дзугаева, заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения Москвы:

—За последние пять лет наметилась положительная динамика: стало меньше детей, воспитывающихся в социальных учреждениях. Порядка 70 процентов из них дети старшего возраста и 40 процентов воспитанников имеют особенности развития. Мы прикладываем все силы и используем все возможности, чтобы у этих детей тоже появилась семья.