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Более 20 тыс. человек обратились в центры здоровья Подмосковья за I квартал 2018 года
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Более 20 тыс. человек обратились в центры здоровья Подмосковья за I квартал 2018 года 

РИАМО 3 минуты назад
Фото: РИАМО
За первые три месяца 2018 года осмотр в центрах здоровья Подмосковья прошли более 16 тысяч взрослых и свыше 4 тысяч детей, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области Ольги Забраловой.
«За I квартал 2018 года в центры здоровья Подмосковья первично обратились более 16 тысяч человек взрослого населения и свыше 4 тысяч детей», — сказала Забралова.
В центрах здоровья можно бесплатно пройти профилактическое обследование, в которое входят экспресс-анализ определения холестерина и глюкозы в крови, ЭКГ, оценка функций дыхательной системы и другие диагностические процедуры — все это займет не более часа.
Министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков отметил, что всего в регионе насчитывается 28 центров здоровья для взрослого населения и 8 центров здоровья для детей.
«Среди всех пациентов центров здоровья для взрослого населения у 76% выявлены факторы риска неинфекционных заболеваний, в центрах здоровья для детей показатель составил 54%. Лицам, у которых во время обследования были выявлены факторы риска, предлагают пройти обучение по профилактике неинфекционных заболеваний и основам здорового образа жизни в школах здоровья. Всего за три месяца обучение прошли 19 тысяч человек, 10 тысяч из которых — дети», — подчеркнул Марков.
Как напоминается в сообщении, в центры здоровья может обратиться гражданин, прикрепленный к медицинской организации, на базе которого работает центр. Для прохождения обследования при себе необходимо иметь паспорт и полис обязательного медицинского страхования.
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