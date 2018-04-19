Более 20 тыс. жителей Подмосковья обратились в центры здоровья в январе-марте

Более 20 тыс. жителей Подмосковья обратились в центры здоровья в январе-марте 2018 г. Об этом сообщили в пресс-службе первого заместителя председателя правительства Московской области Ольги Забраловой.