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Более 20 тыс. жителей Подмосковья обратились в центры здоровья в январе-марте
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Более 20 тыс. жителей Подмосковья обратились в центры здоровья в январе-марте 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: MosDay.ru
Более 20 тыс. жителей Подмосковья обратились в центры здоровья в январе-марте 2018 г. Об этом сообщили в пресс-службе первого заместителя председателя правительства Московской области Ольги Забраловой.
«За I квартал 2018 г. в центры здоровья Подмосковья первично обратились более 16 тыс. человек взрослого населения и свыше 4 тыс. детей», — приводятся в сообщении слова О. Забраловой. Как уточняется, в центрах здоровья можно бесплатно пройти профилактическое обследование, в которое входит экспресс-анализ определения холестерина и глюкозы в крови, ЭКГ, оценка функций дыхательной системы и другие диагностические процедуры. В свою очередь министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков отметил, что всего в регионе насчитывается 28 центров здоровья для взрослого населения и восемь центров здоровья для детей. «Среди всех пациентов центров здоровья для взрослого населения, у 76% выявлены факторы риска неинфекционных заболеваний, в центрах здоровья для детей показатель составил 54%. Лицам, у которых во время обследования были выявлены факторы риска, предлагают пройти обучение по профилактике неинфекционных заболеваний и основам здорового образа жизни в школах здоровья. Всего за три месяца обучение прошли 19 тыс. человек, 10 тыс. из которых — дети», — подчеркнул Д. Марков. В центры здоровья может обратиться гражданин, прикрепленный к медицинской организации, на базе которого работает центр здоровья. Для прохождения обследования при себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС.
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