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В Шурышкарском районе ЯНАО сотрудники Госавтоинспекции провели обучающую театрализованную постановку для дошколят
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В Шурышкарском районе ЯНАО сотрудники Госавтоинспекции провели обучающую театрализованную постановку для дошколят 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 29 минут назад
Задача сотрудников Госавтоинспекции, педагогов и родителей состоит в том, чтобы подготовить ребенка к встрече с различными, сложными и порой опасными ситуациями на проезжей части, а также привить ему навыки правильного поведения на улице. Именно поэтому автополицейские посещают детские сады и проводят для малышей познавательные уроки дорожной безопасности.
В начале профилактического мероприятия шурышкарские полицейские посредством красочного слайд-шоу объяснили детям, что на проезжей части необходимо быть осмотрительными, неторопливыми и обязательно соблюдать Правила дорожного движения. Сотрудник Госавтоинспекции рассказала детям о том, какие бывают виды транспорта, как нужно переходить проезжую часть, где можно кататься на велосипедах и роликах, а также о пользе световозвращающих элементов в темное время суток. Ребятам объяснили, что автомобиль — это не только средство передвижения, но и объект повышенной опасности, поэтому нужно всегда использовать детские специальные удерживающие устройства, которые в случае автоаварии помогут избежать неприятностей.
При поддержке воспитателей детского сада для ребят представлена театрализованная постановка с участием сказочных героев: Светофора и Красной шапочки. В игровой форме малышам рассказали, к чему может привести нарушение Правил дорожного движения и невнимательность на дороге.
Довольные ребята, провожая гостей, пообещали рассказать о полученных знаниях родителям и не забывать соблюдать на практике Правила дорожного движения.
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