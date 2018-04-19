В Шурышкарском районе ЯНАО сотрудники Госавтоинспекции провели обучающую театрализованную постановку для дошколят

Задача сотрудников Госавтоинспекции , педагогов и родителей состоит в том, чтобы подготовить ребенка к встрече с различными, сложными и порой опасными ситуациями на проезжей части, а также привить ему навыки правильного поведения на улице. Именно поэтому автополицейские посещают детские сады и проводят для малышей познавательные уроки дорожной безопасности.

В начале профилактического мероприятия шурышкарские полицейские посредством красочного слайд-шоу объяснили детям, что на проезжей части необходимо быть осмотрительными, неторопливыми и обязательно соблюдать Правила дорожного движения. Сотрудник Госавтоинспекции рассказала детям о том, какие бывают виды транспорта, как нужно переходить проезжую часть, где можно кататься на велосипедах и роликах, а также о пользе световозвращающих элементов в темное время суток. Ребятам объяснили, что автомобиль — это не только средство передвижения, но и объект повышенной опасности, поэтому нужно всегда использовать детские специальные удерживающие устройства, которые в случае автоаварии помогут избежать неприятностей.

При поддержке воспитателей детского сада для ребят представлена театрализованная постановка с участием сказочных героев: Светофора и Красной шапочки. В игровой форме малышам рассказали, к чему может привести нарушение Правил дорожного движения и невнимательность на дороге.

Довольные ребята, провожая гостей, пообещали рассказать о полученных знаниях родителям и не забывать соблюдать на практике Правила дорожного движения.