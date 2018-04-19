С 2018 года в программу материнского капитала внесены значимые дополнения

С 2018 года в программу материнского капитала внесен ряд значимых дополнений.

Во-первых, семьи с низким доходом, в которых с 1 января 2018 года появится второй ребенок, смогут получать ежемесячную выплату из средств материнского капитала до исполнения ребенку 1,5 лет.

«Под низким доходом семьи понимается доход, который не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения в субъекте РФ. У нас в Республике Адыгея он составляет 14 756 рублей (доход на одного члена семьи). Размер выплаты тоже зависит от региона — он равен прожиточному минимуму для детей, который установлен в субъекте РФ за II квартал предшествующего года. У нас он составляет 9 325 рублей», рассказали в пресс-службе ПФР по Адыгее.

Во-вторых, снимается трехлетний мораторий на распоряжение материнским капиталом на дошкольное образование детей.

Возможность вступления в программу материнского капитала продлена до 31 декабря 2021 года. То есть, для получения права на материнский капитал необходимо, чтобы ребенок, который дает право на сертификат, родился или был усыновлен до 31 декабря 2021 года. При этом, само получение сертификата и распоряжение его средствами временем не ограничено.

Остальные направления использования материнского капитала остаются теми же: улучшение жилищных условий, оплата образовательных услуг для детей, формирование будущей пенсии мамы и оплата товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов.

Размер материнского капитала в 2018 году не изменился и составляет 453 тысячи рублей.