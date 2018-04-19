Курск. 5-летний ребёнок самовольно покинул детский сад

Пока воспитанника искали в здании, прохожие привели малыша с улицы

Об инциденте «КИ» сообщили читатели по телефону. Женщина представилась мамой одного из воспитанников. Она рассказала, что вчера один из воспитанников детского сада №15 покинул группу и направился домой. Сам он позже объяснил, что захотел к маме. За комментариями мы обратились к руководству учреждения.

— Когда он выходил, пристроился к мужчине с ребёнком, поэтому вахтёр предположила, что отец забрал двух детей. Когда воспитатель заметила, что в группе не хватает ребёнка, она поинтересовалась у вахтёра, не выходил ли кто-нибудь из детей без родителей. Вахтёр была уверена, что нет. Мы в это время искали его повсюду в здании. Я отправилась в кабинет, чтобы позвонить родителям. В этот момент его привели прохожие. Весь инцидент занял примерно 10 минут. Все виновные уже написали объяснительные и наказаны. В вышестоящую инстанцию мы сообщили, — пояснила заведующая детским садом №15 Светлана Красникова.

За разъяснениями к руководству никто из родителей не обращался. По словам Светланы Геннадиевны, случай далеко не рядовой, и она всячески пытается не допустить повторения подобного.