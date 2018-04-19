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Минобороны передало Севастополю восемь детских садов
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Минобороны передало Севастополю восемь детских садов 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Министерство обороны России передало в собственность Севастополя восемь детских садов, сообщает ForPost.
По словам главы городского департамента по имущественным и земельным отношениям Рустэма Зайнуллина, речь идёт о детсадах Черноморского флота №№50, 51, 52, 53, 54, 56, 58 и 59. Ведомство также передало городу два детских лагеря — «Алсу-2» и «Омега» и здание средней общеобразовательной школы №8.
Для комплексного осмотра, инвентаризации и приёма детских учреждений правительство Севастополя и Минобороны создадут межведомственную комиссию.
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