Минобороны передало Севастополю восемь детских садов

Министерство обороны России передало в собственность Севастополя восемь детских садов, сообщает ForPost.

По словам главы городского департамента по имущественным и земельным отношениям Рустэма Зайнуллина, речь идёт о детсадах Черноморского флота №№50, 51, 52, 53, 54, 56, 58 и 59. Ведомство также передало городу два детских лагеря — «Алсу-2» и «Омега» и здание средней общеобразовательной школы №8.

Для комплексного осмотра, инвентаризации и приёма детских учреждений правительство Севастополя и Минобороны создадут межведомственную комиссию.