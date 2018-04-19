За пребывание детей в общественных местах, в том числе опасных, ответят собственники

В автономном округе совершенствуется законодательство, касающееся пребывания детей в общественных местах, в том числе, в ночное время.

Если ребенок гуляет в ночное время, находится в баре или ресторане с родителями, к ним могут быть применены нормы семейного кодекса за ненадлежащее исполнение своих обязанностей. Юридические лица сейчас такую ответственность не несут. Ямальские депутаты вышли с законодательной инициативой о внесении изменений в закон «Об административных правонарушениях».

— Мы возвращаем эту норму в закон, предусматривая для должностных лиц административную ответственность за пребывание детей в общественных местах. Жизнь ребенка подвержена различным рискам. Чтобы защитить законодательно пребывание детей на территории юридических лиц, необходимо снова начать говорить об ответственности, о комплексной системе их защиты. Вопрос спорный, — поясняет Елена Зленко , зампредседателя ямальского парламента. — Он вызывает проблемы, связанные с регулирующим воздействием на бизнес. Обсудив концепцию, мы направим документ в соответствующий департамент для оценки этого воздействия.

Речь идет не только о злачных местах. Участились случаи, когда дети находятся в заброшенных производственных зданиях, на крышах многоквартирных домов. Это общее имущество, есть управляющая компания, но ответственности никто не несет. Поправки в закон, предусматривающие штрафные санкции, заставят должностных лиц быть ответственнее, уверены депутаты.

— Это заседание и следующее мы посвятим законам, которые защищают наших детей от разных пагубных явлений. К 1 июня мы подготовим целый пакет законопроектов, направленный на защиту детей, — сообщила Елена Зленко.

Сегодня, 19 апреля, депутаты рассмотрели законопроект об административной ответственности предпринимателей за продажу подросткам электронных сигарет.