Лето — время перезагрузки. Как выбрать детский лагерь?

Сколько в среднем стоит одна лагерная смена? Как выбрать безопасное место для каникул? Как подготовиться к лагерю, выяснял корреспондент « АиФ Оренбург ».

Комфорт не первостепенен

В среднем путевка в детский оздоровительный лагерь на срок в 21 день стоит 13081,95 рублей, двухнедельный лагерь стоит 8721,30 рублей. Получить сертификат на отдых могут дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, дети-инвалиды, дети-сироты или под опекой, дети из многодетных семей, одаренные школьники.

«Всего в летнюю кампанию 2018 года планируется оздоровить более 113 тыс. детей, из них более 70 тыс. детей, находящиеся в трудной жизненной ситуации. На финансовое обеспечение детской оздоровительной кампании из всех источников запланировано более 880 млн рублей. Организуется отправка 480 одаренных детей в санаторный оздоровительный лагерь «Золотой колос» Краснодарского края», — сообщили в пресс-службе правительства.

Информацию о стоимости путевки и получении сертификата в конкретный лагерь можно получить в министерстве социального развития Оренбургской области. Сведения представлены на сайте www.msr.orb.ru, кроме того вопросы можно задать по телефонам 8 (3532) 44-31-13, 44-31-11.

Сегодня при организации летнего отдыха безопасность детей ставится во главу. Родителям следует серьезно отнестись к выбору лагеря. Существует реестр организаций, которые получили допуск на работу с детьми, он представлен на сайте минсоца. Таких учреждений в области более 100. Реестр составляется не просто так — эти организации действительно получили одобрение со стороны органов власти, соответственно, подразумевается, что их коллективам можно доверить своих детей.

«При выборе лагеря родителю необходимо максимально ознакомиться с информацией о лагере: на сайте, в офисе лагеря; уточнить, какая программа ждет детей, какой коллектив работает; посмотреть на профессиональный опыт и достижения. В первую очередь, на мой взгляд, главное — это содержание отдыха и безопасность, комфорт ребенка тоже важен, но не первостепенен! Важно, чтобы в этом месте каждый ребенок мог найти занятие по душе», — отметил директор регионального агентства «Оренбургские каникулы» Никита Сафин (Общественная организация «Оренбургские каникулы» объединяет профессиональное сообщество организаторов детского отдыха из самых разных лагерей Оренбургской области).

Так, например, в семье Балакиных из Оренбурга, дети которых за лето бывают в трех лагерях, на первое место ставится именно увлеченность занятиями, а не комфорт. На прошлых каникулах 13-летней Маше так понравились туристическая направленность и коллектив во внешне не очень современном лагере под Оренбургом, что она готова отправиться туда снова.

Лагерь не услуга

Весной Государственная Дума приняла документ, согласно которому правительства субъектов должны разрабатывать форму типового договора по оказанию услуг по организации отдыха детей и их оздоровления. Также подразумевается обязательно размещать на сайтах госорганов реестры учреждений с допуском к организации летнего отдыха (что уже делается в Оренбуржье). Законопроект предполагает создать условия в оздоровительных учреждениях для обратной связи: теперь у родителей должна быть возможность подать заявление или жалобу по организации лагеря, на которые органы власти должны будут оперативно ответить.

«На сегодняшний момент в Госдуме продолжается принятие законов, направленных на усиление безопасности детей в оздоровительных учреждениях. Но мы понимаем, что есть некая мера. Если безопасность будет превалировать в летнем отдыхе, скорее всего, он превратится для в действительно отдых, что губительно для ребенка. Сам ребенок должен понимать границы своей безопасности и учиться безопасному поведению. Иначе это тупиковый путь: мы будем плодить материалы и требования к взрослым, а детскую энергию некуда будет выплескивать, и самое важное из каникул будет изъято», — считает директор Научно-практического центра Международного союза детских общественных объединений «Союз пионерских организаций — Федерация детских организаций», доктор педагогических наук Ирина Фришман. — «Однако это не мода на летний отдых, а серьезное намерение государства улучшить социальные гарантии населения, сделать так, чтобы ребенок, не важно в каком регионе страны он живет, мог реализовать право на качественный и безопасный отдых. Родители же должны чувствовать свою ответственность. Необходимо сделать так, чтобы родители стали союзниками, а не просто требователями исполнения услуг по договору. На мой взгляд, лагерь это не услуга».

Закалиться нравственно

У педагога и психолога Натальи Анненковой двое детей. Пятиклассница Маша недавно открыла лагерный отдых. Для Натальи было важно найти такое место и таких людей, которым можно было бы доверить жизнь и здоровье ребенка.

«Таким местом стал для нас православный лагерь «Светоч», где есть возможность окрепнуть не только физически, но и возрасти духовно. Сотрудники лагеря создают удивительную теплую атмосферу, наполненную добром, любовью. Долгое время после возвращения мы слушаем восторженные рассказы о мероприятиях, новых знакомствах и открытиях, сделанных в этом месте, в которое ребенку хочется вернуться», — говорит Наталья Александровна. — «Лето — это же маленькая жизнь. Оно должно быть наполнено яркими событиями, которые будут согревать и сподвигать на ученические подвиги. Это время знакомства с новыми людьми, новыми местами и время перезагрузки и дозаправки на новые свершения».

Родителям следует заранее настроить своих детей на участие в лагере: рассказать о правилах поведения, подготовить к жизни в коллективе, стимулировать вернуться с новыми знаниями, умениями и знакомствами.

«Кто в лагере главный — ребенок, директор или вожатые? Мне кажется, в лагере главный сам лагерь. Удалось ли создать за смену единое сообщество, систему ценностей, те обстоятельства, проживая в которых ребенок потом с гордостью бы говорил: «Я из „Ромашки“, я из „Буревестника“, потому что это стало частью его жизни. Это не просто отбывание срока 14 ил 21 день, а осознание ценности жизни в сообществе, которое живет по установленным правилам. Это мощная школа. После этого лагеря важно не потерять детей, а направить их в общественные организации, чтобы не растерять пыл и полученные умения», — комментирует Ирина Фришман. — «Мне кажется, что лагерь — это одна из возможностей замечательного нравственного закаливания, когда ребенок думает не только о себе. Практически в каждой семье воспитывается один ребенок, и он не привык заботиться о ком-то. Он привык, чтобы заботились о нем. Лагерь — это возможность показать на деле, что твои забота и добро вернутся».