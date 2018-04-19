Ещё
В Балашихе 250 школьников приняли участие в акции «Великая Победа — подвиг детей»
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Балашихе 250 школьников приняли участие в акции «Великая Победа — подвиг детей» 

360tv.ru 3 часа назад
Фото: 360tv.ru
250 школьников из Балашихи приняли участие в акции «Великая Победа — подвиг детей» на площади Мемориала Славы. Об этом сообщила организатор акции, директор школы №12 Балашихи Юлия Спиридонова.
Патриотическая акция «Великая Победа — подвиг детей» в Балашихе была организована в 2013 году. Ее целью является развитие у подрастающего поколения чувства гражданского долга и патриотизма, а также сопричастности к героическому прошлому страны.
Уже пять лет мы приходим на площадь Славы, чтобы почтить память наших отцов и дедов. Наша патриотическая ежегодная акция посвящена детям войны, тем детям, которые героически защищали нашу Родину во время Великой Отечественной войны. На площади Славы собралось 250 учеников из нескольких балашихинских школ, чтобы почтить память героев, не вернувшихся с войны
— Юлия Спиридонова.
Она добавила, что дети вручили ветеранам письма с фронта, которые они сами сочинили, спели военные песни и рассказали стихи. Участники акции почтили память погибших в Великой Отечественной войне минутой молчания, после чего запустили в небо белые шары и возложили цветы к Мемориалу Славы.
В патриотической акции «Великая Победа — подвиг детей» приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, юнармейцы, ученики школы № 12, № 22 и № 25 Балашихи, почетный караул военной академии, представители городской администрации, депутаты Совета депутатов и члены общественных организаций.
360tv.ru: последние новости
Трехлетний мальчик отравился клубникой в Санкт‐Петербурге Челябинский интернат с изнасилованными детьми закроют из‐за коммунальной аварии Оставленная без присмотра двухлетняя девочка отравилась гелем для стирки в Петербурге
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Слезы Якубовича: массовая тупка на «Поле Чудес»80
Что стало с экс-участниками «Дома-2»10
«Игра престолов» снова отличилась3
Секс по-настоящему в кино32
Три великие бабушки советского кино3
Видео
01:54
Корейцы ведут себя на концерте как на похоронах
Концерты
02:38
«Логово монстра»: кошки-мышки с Дэвидом Теннантом
Кино
01:38
Вышел трейлер по роману Лукьяненко «Черновик»
Кино
04:13
Выступление Noize MC с оркестром появилось в Сети
Концерты
01:10
Шоу «Окна» с Нагиевым вернется в эфир
ТВ
00:05
Фото Вилковой со съемок напугало поклонников
ТВ
04:04
Florence and The Machine выпустили клип на новую песню
Концерты
01:20
Команду КВН из НАТО показали Путину
Концерты
03:06
Лобода представила клип на песню «Лети»
Концерты
03:13
На Урале снимают кино о тайне перевала Дятлова
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение