В Балашихе 250 школьников приняли участие в акции «Великая Победа — подвиг детей»

250 школьников из Балашихи приняли участие в акции «Великая Победа — подвиг детей» на площади Мемориала Славы. Об этом сообщила организатор акции, директор школы №12 Балашихи Юлия Спиридонова.

Патриотическая акция «Великая Победа — подвиг детей» в Балашихе была организована в 2013 году. Ее целью является развитие у подрастающего поколения чувства гражданского долга и патриотизма, а также сопричастности к героическому прошлому страны.

Уже пять лет мы приходим на площадь Славы, чтобы почтить память наших отцов и дедов. Наша патриотическая ежегодная акция посвящена детям войны, тем детям, которые героически защищали нашу Родину во время Великой Отечественной войны. На площади Славы собралось 250 учеников из нескольких балашихинских школ, чтобы почтить память героев, не вернувшихся с войны

— Юлия Спиридонова.

Она добавила, что дети вручили ветеранам письма с фронта, которые они сами сочинили, спели военные песни и рассказали стихи. Участники акции почтили память погибших в Великой Отечественной войне минутой молчания, после чего запустили в небо белые шары и возложили цветы к Мемориалу Славы.

В патриотической акции «Великая Победа — подвиг детей» приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, юнармейцы, ученики школы № 12, № 22 и № 25 Балашихи, почетный караул военной академии, представители городской администрации, депутаты Совета депутатов и члены общественных организаций.