На Антипасху в одном из храмов района прошел детский праздник

15 апреля, в день Антипасхи, в воскресной школе храма иконы Божией Матери «Умягчение злых сердец» в Конькове состоялся детский праздник. Об этом сообщается на сайте храма.

Мероприятие проходило в непринужденной обстановке за чаепитием и теплым общением. К празднику дети выучили тропари, песни и прекрасные стихи, посвященные Христову Дню.

Сначала они исполнили Пасхальные тропари. Дети и взрослые поздравляли друг друга с Воскресением Христовым, делились впечатлениями о событиях Светлой седмицы. А потом воспитанники школы читали подготовленные стихи и пели песни. Ребята справились с возложенной на них задачей «на пятерку». Каждого выступавшего публика слушала с глубоким вниманием и награждала аплодисментами.

В завершение мероприятие каждый ребенок получил милый подарок — декоративное деревянное яичко, расписанное вручную одной из прихожанок храма. Кроме того, ребятам подарили наборы книг, рассказывающих о Пасхе и жизни Богородицы.