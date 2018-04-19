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На Антипасху в одном из храмов района прошел детский праздник
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На Антипасху в одном из храмов района прошел детский праздник 

Коньково 3 часа назад
Фото: Коньково
15 апреля, в день Антипасхи, в воскресной школе храма иконы Божией Матери «Умягчение злых сердец» в Конькове состоялся детский праздник. Об этом сообщается на сайте храма.
Мероприятие проходило в непринужденной обстановке за чаепитием и теплым общением. К празднику дети выучили тропари, песни и прекрасные стихи, посвященные Христову Дню.
Сначала они исполнили Пасхальные тропари. Дети и взрослые поздравляли друг друга с Воскресением Христовым, делились впечатлениями о событиях Светлой седмицы. А потом воспитанники школы читали подготовленные стихи и пели песни. Ребята справились с возложенной на них задачей «на пятерку». Каждого выступавшего публика слушала с глубоким вниманием и награждала аплодисментами.
В завершение мероприятие каждый ребенок получил милый подарок — декоративное деревянное яичко, расписанное вручную одной из прихожанок храма. Кроме того, ребятам подарили наборы книг, рассказывающих о Пасхе и жизни Богородицы.
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