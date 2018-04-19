В перинатальном центре Тюмени умер новорождённый ребёнок

Первого апреля в перинатальном центре в Тюмени случилась трагедия. В стенах медицинского учреждения умерла новорождённая девочка. По факту случившегося правоохранители проводят доследственную проверку.

Анастасия Лепёхина. В настоящее время проводится весь комплекс мероприятий, направленных на установление обстоятельств и причин смерти ребёнка. С этой целью назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, — рассказала 72.ru старший помощник руководителя СКР

По статистике областного департамента здравоохранения, ежемесячно происходит 9-10 случаев, когда умирают младенцы.

Минувшим летом в Тюмени погибла двухмесячная девочка. Мама ребенка, переживая утрату, употребила алкоголь, после чего позвонила медикам и рассказала о смерти дочери. Если вы знаете подробности этой трагедии, можете поделиться ценной информацией с редакцией 72.ru, свяжитесь с нами. Это можно сделать, написав нам на почту, в группу «ВКонтакте» или позвонить по телефонам: 8-982-921-29-62 (редакция); 8-922-261-00-52 (Мария Токмакова).