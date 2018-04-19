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Нижегородка оставила новорожденного ребенка в подъезде
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Нижегородка оставила новорожденного ребенка в подъезде 

Нижегородская правда 2 часа назад
Фото: Нижегородская правда
Нижегородка оставила новорожденного ребенка в подъездеНижегородке грозит два года в колонии-поселении за убийство новорожденного ребенка. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Нижегородской области.
Суд установил, что в конце октября прошлого года, 40-летняя нижегородка родила ребенка в душе общежития в Автозаводском районе. Новоиспеченная мать, не перевязав малышке пуповину, завернула ребенка в полотенце и перенесла его в подъезд ближайшего дома. Женщина положила ребенка в детскую коляску и ушла.
Новорожденная девочка умерла от потери крови из-за не перевязанной пуповины.
Женщина воспитывает несовершеннолетнего ребенка, не замужем.
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