Нижегородка оставила новорожденного ребенка в подъезде

Нижегородка оставила новорожденного ребенка в подъездеНижегородке грозит два года в колонии-поселении за убийство новорожденного ребенка. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Нижегородской области.

Суд установил, что в конце октября прошлого года, 40-летняя нижегородка родила ребенка в душе общежития в Автозаводском районе. Новоиспеченная мать, не перевязав малышке пуповину, завернула ребенка в полотенце и перенесла его в подъезд ближайшего дома. Женщина положила ребенка в детскую коляску и ушла.

Новорожденная девочка умерла от потери крови из-за не перевязанной пуповины.

Женщина воспитывает несовершеннолетнего ребенка, не замужем.