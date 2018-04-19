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Жительницу Подмосковья лишили детей из-за онкологии
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Жительницу Подмосковья лишили детей из-за онкологии 

News.ru 1 час назад
Фото: Московский Монитор
В подмосковном Подольске органы опеки обязали женщину сдать в детдом детей после перенесённой операции на ноге. Местная жительница страдала от саркомы и воспитывала двоих дочерей, которых теперь хотят лишить матери.
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