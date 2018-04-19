Ребёнок — зеркало взрослых. Воспитатель — о молодежи, жестокости и любви

Несдержанность, грубость и непонимание делают жестокими не только нас, но и подрастающее поколение. Как справиться с агрессией, кому не место в детском саду и в чём особенность современных ребятишек, корреспонденту «АиФ-Красноярск» рассказала победительница конкурса «Воспитатель года — 2018 в Красноярске» Дарина Деркач.

Зло порождает зло Кристина Смурова, корреспондент «АиФ-Красноярск»: Воспитание — дело весьма непростое. И прежде чем браться за это, нужно посмотреть на себя: а чему ты можешь научить? Согласны с этим?

Дарина Деркач: Абсолютно верно. Ребёнок, как зеркало, отражает поступки взрослых. Английская пословица гласит: «Не учите детей — научитесь сами!» Взрослым нужно не только давать советы, но и своим примером показывать, как нужно себя вести. Например, если я говорю, что нельзя разговаривать за столом, а сама сижу и делаю это с коллегой, то чему я могу научить? Ведь сама себе противоречу. Слова и поступки всегда должны совпадать.

— Сегодня многим воспитателям не хватает терпения. Случаи, когда дети становятся жертвами насилия и жестокого обращения, не редкость. Почему такое происходит?

— К сожалению, профессия воспитателя сейчас вообще не ценится. Маленькая зарплата и большая ответственность не мотивируют молодёжь. В итоге работать некому, поэтому нередки случаи, когда в детсады устраиваются сомнительные люди. За исключением судимых, конечно. И насколько эти люди психически здоровы — большой вопрос. Ведь не секрет, что многие медицинские проверки проходят поверхностно. Изменить ситуацию можно — для этого нужно более тщательно подходить к подбору кадров.

— Если дети выводят воспитателя и постоянно раздражают, может, ему не место в детском саду?

— Все мы живые люди, и испытывать разные эмоции — это нормально. Родителей тоже нередко раздражают собственные дети. Но воспитатель прежде всего профессионал, который должен уметь подавлять отрицательные эмоции. Требования к личности колоссальные! Это терпение, сдержанность, постоянная работа над собой. Копить негатив опасно: рано или поздно он выйдет наружу. Поэтому педагогам нужно научиться сбрасывать этот груз. Например, через хобби: вязание, спорт — либо посетить психолога.

— Когда закончились слова, допустимо ли рукоприкладство?

— Физическое наказание — это низко. Помните, как сказала героиня сказки «Волшебник Изумрудного города» Элли про Трусливого льва? «Только трусы могут нападать на маленьких и слабых». И это действительно так. Если мы бьём, значит, признаём свою несостоятельность. Начинать колотить ребёнка, потому что закончились аргументы, — последнее дело.

Поколение экранных детей

— Зачастую родителям трудно справиться с одним ребёнком, а вы управляетесь с целой группой. В чём секрет?

— Сразу скажу, что с одним намного труднее. У меня в группе 30 детей 6-7 лет — к каждому отношусь одинаково. Если дома родители пытаются успокоить чадо всеми доступными способами, лишь бы его ублажить, то в саду этот номер не пройдёт. Например, когда вся группа плохо себя ведёт и не слушается, мы заменяем активные игры на более спокойные. Дети наглядно видят, к чему привело их баловство и чего они лишились. Таким способом учим их отвечать за свои поступки. Плохим поведением и криком ничего хорошего не добиться.

— Есть люди, которым легче общаться командными фразами: сделай, убери, сядь и так далее. Может ли это нанести вред?

— Есть ситуации, когда это просто необходимо. Например, во время истерики или паники. Приказной тон и глаголы повелительного наклонения помогают лучше донести информацию, но не стоит ими увлекаться. Иначе ребёнок уйдёт в себя. Такими жёсткими фразами мы показываем ему, что я врослый, я главный. В итоге дети начинают воспринимать себя как маленького человека, который ничего не может. Всё это подавляет заложенные природой способности и даже может зародить чувство неуверенности в себе. С детьми нужно общаться как с равными. Ведь не только мы их учим, но и они нас.

— Чему могут научить современные дети? И каково оно, новое поколение?

— Быть честным, открытым, загораться любой, даже самой безумной идеей! Современные дети лучше многих взрослых разбираются в электронной технике. Но есть и минусы. У них практически пропали навыки свободной игры. Раньше в каждом дворе было полно ребятишек. Обычная палка была и мечом, и конём. А сегодня они не знают, как играть. Нужно дать им образ, обрисовать всё, объяснить. Чаще всего они бегают и кричат. Перенасыщение экранными образами и ситуациями даёт им возможность не думать. Русские всегда славились своей смекалкой, а теперь найти решение можно с помощью гаджетов. Достаточно сказать: «Окей, Гугл », — и за тебя всё сделают. Даже думать не надо. Это большая беда нового поколения.

— Неутешительные нас ждут перемены. Ситуацию ещё можно исправить, или уже поздно?

— Нужно телевизор заменить на чтение книг, гаджеты — на прогулки на свежем воздухе. Моему сыну 9 лет, и он любит гулять на улице, но проблема в том, что играть ему не с кем. Все сидят по домам в компьютерах. Решение ситуации в руках родителей. Отправляйте своих чад гулять! Ведь на улице ребят никто не будет развлекать, и им самим придётся придумывать игры. Таким образом поможем им развить фантазию.

Современная Мэри Поппинс

— Чтобы найти к каждому ребёнку подход, нужно обладать особым даром. Как вам это удаётся?

— По образованию я психолог — это мне и помогает! Я хорошо понимаю, что происходит с детьми на определённых этапах жизни, какие эмоции их переполняют, как им помочь. Без таких навыков очень сложно. Например, ребёнок истеричный, капризничает — взрослые ставят его в угол в качестве наказания. А он таким способом переживает стресс, и ему нужно помочь справиться с бурей в душе. А мы загоняем его в ещё больший кризис.

— Из-за чего малыш в три года может испытывать стресс?

— Например, в период осознания: «Я сам», — когда внутренне они готовы к самостоятельности, а на деле ещё нет. Хочет сам ботинки зашнуровать, у него не получается — он начинает психовать и кричать. Не разобравшись в ситуации, взрослые его наказывают. В итоге мы можем потерять доверие ребёнка. И в следующий раз он будет искать помощи и совета у других.

— В некоторых детсадах от детей требуют армейской дисциплины. Бегать, кричать нельзя, на прогулку только строем. Но ведь они не солдаты?

— Сады разные. Современные стандарты образования сильно развязывают руки. Нет единой программы, каждое учреждение само выбирает путь, по которому идти. И если одни зациклены на дисциплине, то мы больше внимания уделяем эмоциональному состоянию детей. Побегать и покричать не запрещается! Ведь это помогает ребёнку снять стресс естественным путём. Также у нас в группе есть поэтический клуб, где мы учимся сочинять стихи. Кстати, именно это нововведение и помогло одержать победу в конкурсе «Воспитатель года — 2018 в Красноярске». Наша цель — научить детей выражать эмоции мирным способом. Ведь стихи — это состояние души, в них можно передать всё, что тебя беспокоит. Если сейчас привить любовь к стихосложению, то подростковый период они смогут пережить более спокойно.

— Часто ли приходится слышать от родителей: воспитатель должен, обязан?

— Нам с родителями повезло — стараемся договариваться. Но не понаслышке знаю о таких ситуациях, когда с тебя требуют. Некоторые считают, что в детсаду ребёнка должны подготовить к школе: научить читать и считать. А зачем тогда нужен родитель? Нужно понимать, что сад принимает участие в воспитании, но нормы закладываются в семье. Нужен постоянный диалог между родителями и педагогами. Только сообща мы сможем воспитать достойных людей.