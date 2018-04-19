В школе открылась выставка необычных цветов

17 апреля в школе № 1368 открылась выставка «Королевство цветов». Об этом сообщается на сайте учебного заведения.

При создании поделок все участники проявили творчество и фантазию. Посмотреть действительно есть на что. Цветы из бисера, из помпонов, из пряжи, из кусочков кожи, из ватных дисков, из пластиковых ложечек, из ткани, из гофрированной бумаги, из фетра, из солёного теста, из пластилина разместились в красивых вазочках, корзиночках и чашечках.

Поделки украсили яркими красками фойе детского сада и радуют детей и взрослых. Спасибо всем семьям дошкольников и сотрудникам детского сада за активное участие в организации выставки.

Фото взято: http://radugamaster.ru/images/Lubovi_Petrogenko/%20%20%2099%20%20.jpg