Ещё
В школе открылась выставка необычных цветов
Далее:
Читайте также:
Ещё

В школе открылась выставка необычных цветов 

Южное Бутово 2 часа назад
Фото: Южное Бутово
17 апреля в школе № 1368 открылась выставка «Королевство цветов». Об этом сообщается на сайте учебного заведения.
При создании поделок все участники проявили творчество и фантазию. Посмотреть действительно есть на что. Цветы из бисера, из помпонов, из пряжи, из кусочков кожи, из ватных дисков, из пластиковых ложечек, из ткани, из гофрированной бумаги, из фетра, из солёного теста, из пластилина разместились в красивых вазочках, корзиночках и чашечках.
Поделки украсили яркими красками фойе детского сада и радуют детей и взрослых. Спасибо всем семьям дошкольников и сотрудникам детского сада за активное участие в организации выставки.
Фото взято: http://radugamaster.ru/images/Lubovi_Petrogenko/%20%20%2099%20%20.jpg
Южное Бутово: последние новости
Активные граждане выбрали программу открытия летнего сезона в парках столицы Дети получили в подарок «пиратские сокровища» На сцене культурного центра «Вдохновение» выступит Дмитрий Певцов – народный артист России
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Слезы Якубовича: массовая тупка на «Поле Чудес»80
Что стало с экс-участниками «Дома-2»10
«Игра престолов» снова отличилась3
Секс по-настоящему в кино32
Три великие бабушки советского кино3
Видео
01:54
Корейцы ведут себя на концерте как на похоронах
Концерты
02:38
«Логово монстра»: кошки-мышки с Дэвидом Теннантом
Кино
01:38
Вышел трейлер по роману Лукьяненко «Черновик»
Кино
04:13
Выступление Noize MC с оркестром появилось в Сети
Концерты
01:10
Шоу «Окна» с Нагиевым вернется в эфир
ТВ
00:05
Фото Вилковой со съемок напугало поклонников
ТВ
04:04
Florence and The Machine выпустили клип на новую песню
Концерты
01:20
Команду КВН из НАТО показали Путину
Концерты
03:06
Лобода представила клип на песню «Лети»
Концерты
03:13
На Урале снимают кино о тайне перевала Дятлова
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение