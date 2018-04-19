Минтранс планирует запретить перевозить детей в колясках в метро

МОСКВА, 19 апреля. / ТАСС /. Минтранс РФ подготовил проект приказа об утверждении типовых правил пользования метрополитеном, предусматривающий запрет на провоз детей в метро в детских колясках. Соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Пассажирам, находящимся в вагоне поезда, на эскалаторах, станциях и межстанционных переходах, запрещается:

перевозить детей в детских колясках", — говорится в проекте.

При этом в московском метро уже действует правило о запрете перевозки детей в колясках на эскалаторах.

Кроме того, в разработанных министерством новых правилах прописывается обязательство пассажиров уступать места инвалидам, пожилым людям, пассажирам с детьми и беременным женщинам.

Как отмечается в проекте, данный приказ должен вступить в силу со дня вступления в силу Федерального закона от 29 декабря 2017 г. № 442-ФЗ «О внеуличном транспорте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», то есть 29 декабря 2018 года.