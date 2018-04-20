В Ярославле спасатели помогли 15-летнему подростку снять подшипник с пальца

Специалисты Центра гражданской защиты прибыли на вызов, чтобы помочь 15-летнему подростку снять с пальца подшипник.

Инцидент произошел в среду, 18 апреля. Юноша надел на безымянный палец шайбу от подшипника, но не смог её снять. Он так и не смог объяснить, зачем он это сделал. В течение трех часов никто из членов семьи не придумал действенного метода, чтобы снять подшипник.

Спасателям пришлось использовать электроинструмент «болгарку», потому что шайба оказалась слишком толстой. Чтобы не повредить подростку руку, специалисты подложили металлическую пластину. Они дали подростку рекомендации по снятию отека.