45 млн рублей выделено в 2018 году из бюджета Вологды на строительство новых детских садов

Речь идет о софинансировании строительства четырех детских садов в мкр. Охмыльцево, на улицах Северной, Молодежной и в Осановском проезде, которые вошли в федеральную программу. Сады будут строиться на средства трех бюджетов. 683 млн рублей из федеральной казны уже выделены, также предполагается региональное софинансирование, а сегодня депутаты Вологодской городской Думы поддержали инициативу Администрации Вологды и выделили часть средств на эти цели из городского бюджета.

«Сегодня приняли поправки в бюджет на 2018 год и последующий двухлетний период. Заложили софинансирование на строительство четырех новых детских садов. В 2018 году речь идет о сумме 44,7 млн рублей, в 2019 году — 200 млн рублей из городского бюджета», — пояснил Глава Вологды Юрий Сапожников

Напомним, все четыре детских сада будут рассчитаны в общей сложности на 1170 мест. Проекты зданий будут типовыми, они уже одобрены Минстроем , поэтому затрат на проектирование не потребуется.

«У нас составлена дорожная карта, как мы будем реализовывать этот социально важный проект. Уже объявлен конкурс по привязке двух детских садов к конкретному участку, еще по двум дошкольным учреждениям такой конкурс будет объявлен чуть позже, скорее всего, в начале следующей недели. Это типовая документация. До 15 июля должны быть заключены договоры на строительно-монтажные работы. Нормативный срок строительства таких объектов в среднем 12 месяцев. Хочу подчеркнуть, что этот проект мы реализуем при поддержке федерации и региона. Хотелось бы отдельное спасибо сказать Правительству области, Губернатору области, благодаря достигнутым с ними договоренностям реализуется удобная для города схема софинансирования. 44,7 млн — в 2018 году, а большая часть — 200 млн — уходит на 2019 год», — пояснил Мэр Вологды Сергей Воропанов

Напомним, за последние годы в Вологде построено четыре детских сада: на улицах Фрязиновской, Преминина, Псковской и Доронинской. Также в марте 2018 года на улице Гагарина открылся филиал д/с № 3 «Воробушек» на 100 мест.

Также сегодня на сессии были выделены из городского бюджета 14,5 млн рублей на ремонт здания бывшего детского дома в Лукьяново. Эти помещения займут впоследствии ученики школы № 25, что позволит перевести ребят на обучение в одну смену. Напомним, этот вопрос решается также на условиях софинансирования с областью. Сумма в 10 млн рублей на эти цели уже выделена из областного бюджета.