45 млн рублей выделено в 2018 году из бюджета Вологды на строительство новых детских садов 

Речь идет о софинансировании строительства четырех детских садов в мкр. Охмыльцево, на улицах Северной, Молодежной и в Осановском проезде, которые вошли в федеральную программу. Сады будут строиться на средства трех бюджетов. 683 млн рублей из федеральной казны уже выделены, также предполагается региональное софинансирование, а сегодня депутаты Вологодской городской Думы поддержали инициативу Администрации Вологды и выделили часть средств на эти цели из городского бюджета.
«Сегодня приняли поправки в бюджет на 2018 год и последующий двухлетний период. Заложили софинансирование на строительство четырех новых детских садов. В 2018 году речь идет о сумме 44,7 млн рублей, в 2019 году — 200 млн рублей из городского бюджета», — пояснил Глава Вологды Юрий Сапожников.
Напомним, все четыре детских сада будут рассчитаны в общей сложности на 1170 мест. Проекты зданий будут типовыми, они уже одобрены Минстроем, поэтому затрат на проектирование не потребуется.
«У нас составлена дорожная карта, как мы будем реализовывать этот социально важный проект. Уже объявлен конкурс по привязке двух детских садов к конкретному участку, еще по двум дошкольным учреждениям такой конкурс будет объявлен чуть позже, скорее всего, в начале следующей недели. Это типовая документация. До 15 июля должны быть заключены договоры на строительно-монтажные работы. Нормативный срок строительства таких объектов в среднем 12 месяцев. Хочу подчеркнуть, что этот проект мы реализуем при поддержке федерации и региона. Хотелось бы отдельное спасибо сказать Правительству области, Губернатору области, благодаря достигнутым с ними договоренностям реализуется удобная для города схема софинансирования. 44,7 млн — в 2018 году, а большая часть — 200 млн — уходит на 2019 год», — пояснил Мэр Вологды Сергей Воропанов.
Напомним, за последние годы в Вологде построено четыре детских сада: на улицах Фрязиновской, Преминина, Псковской и Доронинской. Также в марте 2018 года на улице Гагарина открылся филиал д/с № 3 «Воробушек» на 100 мест.
Также сегодня на сессии были выделены из городского бюджета 14,5 млн рублей на ремонт здания бывшего детского дома в Лукьяново. Эти помещения займут впоследствии ученики школы № 25, что позволит перевести ребят на обучение в одну смену. Напомним, этот вопрос решается также на условиях софинансирования с областью. Сумма в 10 млн рублей на эти цели уже выделена из областного бюджета.