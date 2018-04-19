Почти 45 млн рублей выделено на строительство новых детских садов в Вологде

Решение о софинансировании строительства четырех дошкольных учреждений приняли сегодня депутаты на сессии Гордумы. Детские сады появятся в Водниках, Бывалово, Южном микрорайоне и в районе ул. Конева. Более 680 млн выделено из федерального бюджета. К этим средствам добавится региональное и муниципальное софинансирование.

«Сегодня мы заложили софинансирование для строительства новых дошкольных учреждений. Четыре детских сада — это колоссальный объем средств для нашего города, который позволит снизить спрос на места в детские сады Вологды. В этом году по софинансированию на бюджет города приходится порядка 45 млн рублей, а большая часть — 200 млн рублей — будет выделена из бюджета следующего года», — пояснил Глава Вологды Юрий Сапожников

Всего для строительства четырех детских садов будет освоено 1 млрд 173 млн рублей трех уровней бюджета. Проекты дошкольных учреждений будут взяты из реестра Минстроя , поэтому дополнительных затрат на проектирование не потребуется. Конкурс по привязке двух проектов к местности уже объявлен, по остальным учреждениям вопрос решится на следующей неделе. Первоначально предполагалось, что детские сады будут одноэтажными, но от этой идеи отказались, она экономически невыгодная. В результате новые детские сады будут двухэтажными.

«Сейчас реализована дорожная карта, как будет реализовываться этот социально важный проект. До 15 июля уже должны быть заключены договоры на строительные работы. Нормативный срок строительства примерно 12 месяцев, поэтому к 1 сентября 2019 года юные вологжане уже должны пойти в эти сады. Отдельную благодарность хотелось бы выразить Губернатору области Олегу Кувшинникову , потому как софинансирование, о котором мы говорим, достигнуто благодаря договоренности с ним», — пояснил Мэр Вологды Сергей Воропанов

Напомним, за последние годы в Вологде построено четыре детских сада. Один из них открыл свои двери в марте этого года. Места в «Воробушке» на Гагарина, 82а, получили 100 детей. Всего в Вологде в очереди в дошкольные учреждения стоят порядка 8 тысяч малышей.

Также сегодня в рамках сессии депутаты выделили 14,5 млн рублей на ремонт здания бывшего детского дома в Лукьяново. Эти помещения займут ученики школы № 25, что позволит перевести ребят на обучение в одну смену. Планируется, что школьники придут в новые классы уже в этом году.