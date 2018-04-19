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Юные следователи дали старт акции «Чистый двор»
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Юные следователи дали старт акции «Чистый двор» 

Вологда.рф 1 час назад
Фото: Вологда.рф
Порядок на территории дома ребенка № 1 в Вологде на улице Комсомольской провели школьники областной столицы. Метлы в руки взяли воспитанники профильного кадетского класса следственного управления по Вологодской области из школы № 28.
Подростки убрали мусор, прошлогоднюю листву и навели порядок на всех детских площадках, прилегающих к дому ребенка. Таким образом они дали старт акции «Чистый двор», которую проводит региональный следственный комитет в рамках проекта «Волонтерская команда». В нее входят десятиклассники, которые в будущем намерены связать свою судьбу с работой в следственных органах.
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