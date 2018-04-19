Юные следователи дали старт акции «Чистый двор»

Порядок на территории дома ребенка № 1 в Вологде на улице Комсомольской провели школьники областной столицы. Метлы в руки взяли воспитанники профильного кадетского класса следственного управления по Вологодской области из школы № 28.