Юные следователи дали старт акции «Чистый двор» 

Порядок на территории дома ребенка № 1 в Вологде на улице Комсомольской провели школьники областной столицы. Метлы в руки взяли воспитанники профильного кадетского класса следственного управления по Вологодской области из школы № 28.
Подростки убрали мусор, прошлогоднюю листву и навели порядок на всех детских площадках, прилегающих к дому ребенка. Таким образом они дали старт акции «Чистый двор», которую проводит региональный следственный комитет в рамках проекта «Волонтерская команда». В нее входят десятиклассники, которые в будущем намерены связать свою судьбу с работой в следственных органах.