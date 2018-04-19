«Волшебные мелодии» в Санкт-Петербурге

9 июня в Санкт-Петербургской академической филармонии имени Д. Д. Шостаковича. Впервые киноконцерт прошел с аншлагом весной в Московской консерватории им. П. И. Чайковского, подарив зрителям яркие и незабываемые эмоции. Компания Disney в России представляет киноконцерт «Волшебные мелодии», который состоится. Впервые киноконцерт прошел с аншлагом весной в Московской консерватории им. П. И. Чайковского, подарив зрителям яркие и незабываемые эмоции.

В формате киноконцерта на большом экране будут представлены фрагменты из любимых анимационных фильмов Disney, а знаменитые мелодии будут синхронно исполнены симфоническим оркестром на сцене вживую.

В программе прозвучат легендарные композиции из классических шедевров Disney, удостоенных премий «Оскар» и «Грэмми»: «Холодное сердце», «Король Лев», «Русалочка», «Красавица и Чудовище», «Мулан», «Аладдин» и «Покахонтас».

Киноконцерт «Волшебные мелодии» — это прекрасный способ познакомить детей с удивительным миром симфонической музыки.

Взрослые зрители получат возможность по-новому взглянуть на любимую классику Disney через призму инструментальных шедевров от лучших композиторов современного кинематографа: Ханса Циммера Алана Менкена и Джерри Голдсмита.

Знаменитые хиты из фильмов, завоевавшие любовь миллионов во всем мире, исполнит симфонический оркестр театра Мюзик-Холл «Северная симфония» под управлением художественного руководителя и главного дирижера Фабио Мастранджело

Оркестр был создан в 2016 году и уже принял участие в нескольких значимых событиях для Петербурга: V Международный культурный форум, Праздновании 100-летия киностудии Ленфильм , «Гатчинском международном Александр брасс-параде», V Санкт-Петербургском международном фестивале «Опера всем» и других. Дирижером киноконцерта выступит Сергей Поляничко.

«Волшебные мелодии» — третий киноконцерт Disney, который проводится в Санкт-Петербургской академической филармонии. В апреле 2016 года состоялась премьера «Фантазии»: поклонникам симфонической музыки представили новое прочтение классических произведений великих композиторов — Чайковского, Стравинского, Бетховена и Дебюсси — дополненное потрясающей анимацией от знаменитых художников Disney. В январе 2018 года киноконцерт вновь прошел с большим успехом в Филармонии и стал знаковым событием культурной жизни города.

За все годы компания Disney в России организовала более 16 киноконцертов, которые посмотрело более 25 000 человек.

Билеты на киноконцерт «Волшебные мелодии» в Санкт-Петербурге можно приобрести на сайте magicmelodies.disney.ru , в официальной кассе Филармонии, а также у билетных операторов.

Концерт создан в сотрудничестве с продюсерской компанией «Zapomni».