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«Волшебные мелодии» в Санкт-Петербурге
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«Волшебные мелодии» в Санкт-Петербурге 

Партнерский материал 47 минут назад
Фото: партнерский материал
Компания Disney в России представляет киноконцерт «Волшебные мелодии», который состоится 9 июня в Санкт-Петербургской академической филармонии имени Д. Д. Шостаковича. Впервые киноконцерт прошел с аншлагом весной в Московской консерватории им. П. И. Чайковского, подарив зрителям яркие и незабываемые эмоции.
В формате киноконцерта на большом экране будут представлены фрагменты из любимых анимационных фильмов Disney, а знаменитые мелодии будут синхронно исполнены симфоническим оркестром на сцене вживую.
В программе прозвучат легендарные композиции из классических шедевров Disney, удостоенных премий «Оскар» и «Грэмми»: «Холодное сердце», «Король Лев», «Русалочка», «Красавица и Чудовище», «Мулан», «Аладдин» и «Покахонтас».
Киноконцерт «Волшебные мелодии» — это прекрасный способ познакомить детей с удивительным миром симфонической музыки.
Взрослые зрители получат возможность по-новому взглянуть на любимую классику Disney через призму инструментальных шедевров от лучших композиторов современного кинематографа: Ханса Циммера, Алана Менкена и Джерри Голдсмита.
Знаменитые хиты из фильмов, завоевавшие любовь миллионов во всем мире, исполнит симфонический оркестр театра Мюзик-Холл «Северная симфония» под управлением художественного руководителя и главного дирижера Фабио Мастранджело.
Оркестр был создан в 2016 году и уже принял участие в нескольких значимых событиях для Петербурга: V Международный культурный форум, Праздновании 100-летия киностудии Ленфильм, «Гатчинском международном Александр брасс-параде», V Санкт-Петербургском международном фестивале «Опера всем» и других. Дирижером киноконцерта выступит Сергей Поляничко.
«Волшебные мелодии» — третий киноконцерт Disney, который проводится в Санкт-Петербургской академической филармонии. В апреле 2016 года состоялась премьера «Фантазии»: поклонникам симфонической музыки представили новое прочтение классических произведений великих композиторов — Чайковского, Стравинского, Бетховена и Дебюсси — дополненное потрясающей анимацией от знаменитых художников Disney. В январе 2018 года киноконцерт вновь прошел с большим успехом в Филармонии и стал знаковым событием культурной жизни города.
За все годы компания Disney в России организовала более 16 киноконцертов, которые посмотрело более 25 000 человек.
Билеты на киноконцерт «Волшебные мелодии» в Санкт-Петербурге можно приобрести на сайте magicmelodies.disney.ru, в официальной кассе Филармонии, а также у билетных операторов.
Концерт создан в сотрудничестве с продюсерской компанией «Zapomni».
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