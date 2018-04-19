В одном из детских садов Кузьминок завершилась «космическая неделя»

В старшей группе «Гнездышко» «Школы на Юго-Востоке имени Маршала Чуйкова» завершилась тематическая неделя «Этот загадочный космос», посвященная Дню Космонавтики. Беседы, рассматривание иллюстраций и энциклопедий, тематических альбомов приоткрыли для детей тайны космоса. Дети с восторгом делились друг с другом полученными знаниями.

«Коллективная работа «Земля и другие планеты» и индивидуальная деятельность, конструирование «Космодром» способствовали раскрытию творческого потенциала каждого ребенка. Дети почувствовали себя настоящими космонавтами, играя в сюжетно-ролевые игры. Завершилась неделя веселым развлечением «Космический Полет», где ребята с удовольствием выполнили разнообразные задания и отгадали космические загадки. Неделя получилась познавательной, наполненной эмоциями и детским смехом», — говорится на сайте учреждения. (вт)