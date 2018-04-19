Нижегородский военно-патриотический лагерь «Хочу стать десантником» примет около 400 детей

Нижегородский военно-патриотический лагерь «Хочу стать десантником» летом 2018 года примет 390 детей. Всего в нем пройдет четыре смены. Об этом сообщила заместитель начальника управления по труду и работе с населением Любовь Гаврилова на заседании постоянной комиссии городской думы по социальной политике 19 апреля.

Напомним, в настоящее время лагерь размещается на базе ДОЛ «Маяк». На протяжении всей смены подростки в нем живут в условиях, приближенных к армейским, учатся обращаться с оружием, получают навыки строевой подготовки, а самым главным событием для них становится прыжок с парашютом. Любовь Гаврилова напомнила, что в этом году лагерь примет воспитанников уже в 13-й раз.

«Первая смена будет организована с 4 по 22 июня для 90 подростков, входящих в группу риска. Для них путевка будет бесплатной, средства выделяются из бюджета города. Во вторую смену в лагерь приедут воспитанники военно-патриотических клубов и члены общественных движений — всего 120 человек. Третья и четвертая смены, рассчитанные на 90 детей каждая, будут коммерческими. Путевки обойдутся родителям в 29,4 тысячи рублей за 21 день», — рассказала Гаврилова.

По ее словам, в стоимость включена плата за прыжок с парашютом, а также расходы на военную форму, которую после окончания смены ребята смогут забрать с собой. На сегодняшний день уже продано 17 путевок.

«Проект «Хочу стать десантником» занимает важное место в организации летней занятости несовершеннолетних в целях профилактики правонарушений и патриотического воспитания», — подчеркнула Гаврилова.

Напомним, в будущем лагерю «Хочу стать десантником» планируется выделить отдельную территорию.

Фото: Надежда Кей